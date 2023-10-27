Будівництво військових заводів у РФ та удари США по Ірану — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Росія будує військові заводи, а США завдають ударів по Ірану. Водночас стало відомо, що українські депутати можуть з'явитися у Європарламенті.

Про це і не тільки дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Сьогодні, 27 жовтня, у прямому ефірі Новини.LIVE є четверо гостей:

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

ізраїльський журналіст Цві Зільбер;

авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап;

голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Вони обговорять нарощування виробничих потужностей та будівництво військових заводі в Росії, удари США у відповідь по об'єктах Ірану в Сирії, а також про те, що українські депутати можуть з'явитися у Європарламенті, як вони будуть призначатися і чи будуть мати право голосу.

Нагадаємо, 27 жовтня США завдали ударів по двох іранських військових об'єктах у Сирії. Там пояснили, що цей крок було здійснено як відповідь на низку агресивних дій з боку угруповань, які підтримує Іран, проти військових об'єктів США на Близькому Сході.