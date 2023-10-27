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Будівництво військових заводів у РФ та удари США по Ірану — прямий ефір Новини.LIVE

27 жовтня 2023 08:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Будівництво військових заводів у РФ та удари США по Ірану — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія будує військові заводи, а США завдають ударів по Ірану. Водночас стало відомо, що українські депутати можуть з'явитися у Європарламенті. 

Про це і не тільки дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Сьогодні, 27 жовтня, у прямому ефірі Новини.LIVE є четверо гостей:

  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • ізраїльський журналіст Цві Зільбер;
  • авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап;
  • голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Вони обговорять нарощування виробничих потужностей та будівництво військових заводі в Росії, удари США у відповідь по об'єктах Ірану в Сирії, а також про те, що українські депутати можуть з'явитися у Європарламенті, як вони будуть призначатися і чи будуть мати право голосу. 

Нагадаємо, 27 жовтня США завдали ударів по двох іранських військових об'єктах у Сирії. Там пояснили, що цей крок було здійснено як відповідь на низку агресивних дій з боку угруповань, які підтримує Іран, проти військових об'єктів США на Близькому Сході.

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