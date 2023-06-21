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Буданов вел тайные переговоры с китайцами и Пригожиным, — СМИ

21 июня 2023 11:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Буданов вел тайные переговоры с китайцами и Пригожиным, — СМИ
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Главное управление разведки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, по информации СМИ, является главным каналом тайных переговоров между Владимиром Зеленским и руководством Китая. Также Буданов вел переговоры с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает издание The Economist.

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Главный переговорщик

Издание, опираясь на свои источники в украинских властях, отмечает, что руководитель ГУР Кирилл Буданов играет большую роль в закулисных переговорах Украины во время полномасштабной войны.

Так, якобы именно Буданов был главным каналом переговоров Владимира Зеленского с представителями Китайской Народной Республики.

Кроме того, руководитель ГУР якобы имел контакты с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Будущий культ

Журналисты The Economist заявляют, что существует некий секретный опрос, проведенный Офисом Президента Украины и результаты этого опроса показали перспективность использования популярности Буданова для создания нового военного культа.

Это якобы нужно Банковой для того, чтобы иметь противовес главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который представляет определенную угрозу властям из-за своей независимости.

Напомним, что недавно российские пропагандисты придумали очередной фейк. Они заявили, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов находится в коме после обстрела. В Германии уже опровергли эту информацию.

Также мы писали, что в украинской разведке уже отреагировали на очередной фейк РФ. Глава разведки Кирилл Буданов радуется новым фейкам о себе, поднимающим ему настроение.

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