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Буданов вів таємні переговори з китайцями та Пригожиним, — ЗМІ

21 червня 2023 11:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Буданов вів таємні переговори з китайцями та Пригожиним, — ЗМІ
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Головне управління розвідки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, за інформацією ЗМІ, є головним каналом таємних переговорів між Володимиром Зеленським та керівництвом Китаю. Також Буданов вів переговори із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє видання The Economist.

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Головний переговірник

Видання, спираючись на свої джерела в українській владі, зазначає, що керівник ГУР Кирило Буданов відіграє велику роль у закулісних переговорах України під час повномасштабної війни.

Так, нібито саме Буданов був головним каналом переговорів Володимира Зеленського із представниками Китайської Народної Республіки.

Крім того, очільник ГУР нібито мав контакти із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Майбутній культ

Журналісти The Economist заявляють, що існує певне таємне опитування, проведене Офісом Президента України і результати цього опитування показали перспективність використання популярності Буданова для створення нового військового культу.

Це нібито потрібно Банковій для того, аби мати противагу головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який становить певну загрозу владі через свою незалежність.

Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.

Також ми писали, що в українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ. Глава розвідки Кирило Буданов радіє новим фейкам про себе, які підіймають йому настрій.

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