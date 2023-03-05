Буданов спрогнозировал, когда российская экономика потеряет способность обеспечивать войну

Кирилл Буданов

Россия в связи с захватнической войной против Украины израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Экономика рф не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца

Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов USA Today.

Прогноз Буданова

Глава украинской разведки считает, что у государства-террориста осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в россии закончатся ее инструменты войны", — отметил Буданов.

Напомним, бывший заместитель министра финансов россии, первый заместитель председателя Банка россии Олег Вьюгин заявил, что благодаря наличию запаса финансовых ресурсов в государственном и корпоративном секторе россии шансы пройти 2023 год без разрушения финансовой стабильности сохраняются. Но в последующие годы без существенного урезания государственных расходов в результате действия международных санкций эта стабильность будет фатально разрушена.

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