Буданов спрогнозировал, когда российская экономика потеряет способность обеспечивать войну
Россия в связи с захватнической войной против Украины израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Экономика рф не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца
Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов USA Today.
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Прогноз Буданова
Глава украинской разведки считает, что у государства-террориста осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.
"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в россии закончатся ее инструменты войны", — отметил Буданов.
Напомним, бывший заместитель министра финансов россии, первый заместитель председателя Банка россии Олег Вьюгин заявил, что благодаря наличию запаса финансовых ресурсов в государственном и корпоративном секторе россии шансы пройти 2023 год без разрушения финансовой стабильности сохраняются. Но в последующие годы без существенного урезания государственных расходов в результате действия международных санкций эта стабильность будет фатально разрушена.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику россии.