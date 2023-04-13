Буданов объяснил, кто больше всего выиграет от утечки секретных документов в США

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США. По мнению главы украинской военной разведки, Россия надеется, что обнародование документов, в частности о контрнаступлении украинских военных, повредит отношениям между Украиной и США.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью телеканалу ABC News.

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Часть информационной войны

Генерал-майор Кирилл Буданов дал этот комментарий в среду вечером в своем офисе в Киеве. Он отказался комментировать некоторые из самых взрывоопасных выводов по утечке, включая то, что американские официальные лица прослушивали внутренние украинские дискуссии о нанесении ударов по целям в глубине России.

Буданов заявил, что информационная война не является чем-то новым.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США — и буквально с первых часов мы начали разговаривать", — отметил он.

Как повлияет слив секретных данных на отношения Украины и США

Глава украинской разведки убежден, что нет "никакого риска", что эта история повредит отношениям между Украиной и США. Он также не ожидает большого влияния утечки данных на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет — еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", — сказал он.

Ожидания от украинского контрнаступления

Буданов признал, что успех готовящейся наступательной операции украинских войск крайне необходим — и не только украинцам, но и союзникам, оказывающим военную и финансовую помощь Украине.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — сказал Буданов.

При этом глава разведки добавил, что не слышал, что дальнейшая поддержка Запада будет зависеть от успеха на поле боя.

Какое будущее ждет Россию

Буданов снова пообещал вернуть Крымский полуостров и спрогнозировал "сейсмические изменения" в России, которые, по его мнению, сыграют свою роль в завершении войны Путина в пользу Украины.

"Кордоны могут быть изменены. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, когда эта страна может развалиться", — убежден глава ГУР.

Напомним, 13 апреля Федеральное бюро расследований задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.

Как писали Новини.LIVE, The Washington Post опубликовало собственное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае, даже если и у них была правдивая информация, она уже не актуальна.