Буданов пояснив, хто найбільше виграє від витоку секретних документів у США

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США. На думку очільника української військової розвідки, Росія сподівається, що оприлюднення документів, зокрема, про контрнаступ українських військових зашкодить відносинам між Україною та США.

Про це Кирило Буданов сказав у інтерв’ю телеканалу ABC News.

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Частина інформаційної війни

Генерал-майор Кирило Буданов дав цей коментар у середу ввечері у своєму офісі в Києві. Він відмовився коментувати деякі з найбільш вибухонебезпечних висновків із витоку, включаючи те, що американські офіційні особи прослуховували внутрішні українські дискусії про завдання ударів по цілях у глибині Росії.

Буданов заявив, що інформаційна війна не є чимось новим.

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США — і буквально з перших годин ми почали розмовляти", — зазначив він.

Як вплине злив секретних даних на відносини України і США

Голова української розвідки переконаний, що немає "жодного ризику", що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Він також не очікує великого впливу витоку даних на хід війни.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде — ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", — сказав він.

Очікування щодо українського контрнаступу

Буданов визнав, що успіх наступальної операції українських військ, який готується, вкрай необхідний — і не лише українцям, але й союзникам, які надають військову та фінансову допомогу Україні.

"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", — сказав Буданов.

При цьому голова розвідки додав, що не чув, що подальша підтримка Заходу буде залежати від успіху на полі бою.

Яке майбутнє чекає на Росію

Буданов знову пообіцяв повернути Кримський півострів та спрогнозував "сейсмічні зміни" у Росії, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Путіна на користь України.

"Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися", — переконаний очільник ГУР.

Нагадаємо, 13 квітня Федеральне бюро розслідувань затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.

Як писали Новини.LIVE, The Washington Post опублікувало власне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що злиті документи Пентагону містять правдиву та неправдиву інформацію. У будь-якому разі, навіть якщо й в них була правдива інформація — вона вже не актуальна.