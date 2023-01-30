Какими будут в будущем отношения между Украиной и россией: мнение Кирилла Буданова

Кирилл Буданов считает, что Украине необходимо системно ослаблять россию

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять россию. Для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

Такое мнение Кирилл Буданов высказал в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska.

Каким будут отношения рф и Украины в будущем

Буданов, отвечая на вопрос, каким он видит будущее отношений Украины и россии, отметил, что "это будет очень сложный процесс".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина", — заявил глава разведки.

Буданов отметил, что мы пока не знаем, каким будет будущее россии, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

"Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление российской федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасные, правовые, гуманитарные и образовательные", — подчеркнул он.

Глава разведки подчеркнул, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, "как о страшном сне".

"Наконец-то мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной российской федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной", — заявил руководитель ГУР.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что вероятные дальнейшие удары по территории россии будут "все глубже и глубже". Однако он сможет прокомментировать ответственность своей страны за атаки только после окончания войны.

Также Буданов ранее заявил, что Украина обязательно вернет себе Крымский полуостров. Это будет сделано как по дипломатическому, так и по военному пути, но без применения силы точно не обойдется.

В украинской разведке убеждены, что путин болен раком и умрет очень быстро. Впрочем, глава ведомства Кирилл Буданов считает, что произойдет уже после победы Украины в войне с россией.