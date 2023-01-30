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Буданов поділився своїм баченням щодо майбутніх відносин між Україною та росією

30 січня 2023 09:32
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Якими будуть у майбутньому відносин між Україною та росією: думка Кирила Буданова
Кирило Буданов вважає, що Україні необхідно системно ослаблювати росію
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повинна системно ослаблювати росію. Для чого їй необхідно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.

Таку думку Кирило Буданов висловив у інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska

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Буданов, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє відносин України і росії, зазначив, що "це буде дуже складний процес". 

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна", — заявив очільник розвідки. 

Буданов відзначи, що ми поки не знаємо, яким буде майбутнє росії, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

"Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення російської федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні", — наголосив він.

Очільник розвідки підкреслив, що Україна повинна забути про свій пострадянський період, "як про страшний сон". 

"Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною російською федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною", — заявив керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що ймовірні подальші удари по території росії будуть "дедалі глибшими й глибшими". Однак він зможе прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки лише після закінчення війни.

Також Буданов раніше заявив, що Україна обов’язково поверне собі Кримський півострів. Це буде зроблено як дипломатичним, так і військовим шляхом, але без застосування сили точно не обійдеться.

В українській розвідці переконані, що путін хворий на рак і помре дуже швидко. Втім, очільник відомства Кирило Буданов вважає, що станеться це вже після перемоги України у війні з росією.

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