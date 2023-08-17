"Любой возврат назад — иллюзия": экс-президент Франции сделал заявление по Крыму

Экс-президент Франции Николя Саркози. Фото: Le Parision

Экс-президент Франции Николя Саркози выпустил продолжение своих политических мемуаров. По этому случаю он сделал сразу несколько скандальных заявлений по поводу РФ и войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

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Экс-президент Франции считает, что Крым населяют преимущественно россияне, и полуостров останется российским.

"Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя россиянами, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия", — заявил Саркози.

К тому же он считает референдумы эффективным инструментом и предлагает для завершения войны провести их в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на месте. Если украинцам не удастся полностью их отвоевать, то выбор будет между замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту, или прибегнуть опять же к референдумам под строгим контролем международного сообщества, чтобы окончательно решить эти территориальные вопросы", — отметил политик.

Также Саркози позволил себе заявить, что Украина не должна вступать ни в ЕС, ни в НАТО.

"Украина является связующим звеном между Западом и Востоком и призвана быть мостом между Европой и Россией. Она должна оставаться таковой. Это не только потому, что Украина не готова и не отвечает критериям, установленным для членства. Но и потому, что она должна оставаться нейтральной страной", — сообщил экс-президент.

Напомним, в Минобороны Франции рассказали, сколько тысяч бойцов ВСУ они подготовили.

В то же время стало известно, что во Франции российские уклонисты дезертиры могут претендовать на статус беженцев.