"Будь-яке повернення назад — ілюзія": експрезидент Франції зробив заяву щодо Криму

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі. Фото: Le Parision

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі випустив продовження своїх політичних мемуарів. З цієї нагоди він зробив одразу декілька скандальних заяв щодо РФ та війни в Україні.

Про це він розповів у інтерв'ю Le Figaro.

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Експрезидент Франції вважає, що Крим населяють переважно росіяни, тож і півострів залишиться російським.

"Коли йдеться про територію Криму, яка була російською до 1954 року і де більшість населення досі вважають себе росіянами, я думаю, що будь-яке повернення назад — це ілюзія", — заявив Саркозі.

До того ж він вважає референдуми ефективним інструментом і пропонє для завершення війни провести їх в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

"Все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на місці. Якщо українцям не вдасться повністю їх відвоювати, то вибір буде між замороженим конфліктом, який, як ми знаємо, завтра неминуче призведе до нового гарячого конфлікту, або ж вдатися, знову ж таки, до референдумів під суворим контролем міжнародного співтовариства, щоб остаточно розв'язати ці територіальні питання", — зазначив політик.

Також Саркозі дозволив собі заявити, що Україна не має вступати ні до ЄС, ні до НАТО.

"Україна є сполучною ланкою між Заходом і Сходом і покликана бути мостом між Європою та Росією. Вона повинна залишатися такою. Це не тільки тому, що Україна не готова і не відповідає критеріям, встановленим для членства. Але тому, що вона повинна залишатися нейтральною країною", — повідомив експрезидент.

Нагадаємо, у Міноборони Франції розповіли, скільки тисяч бійців ЗСУ вони підготували.

Водночас стало відомо, що у Франції російські ухилянти та дезертири можуть претендувати на статус біженців.