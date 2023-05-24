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Британская полиция открыла новое расследование против Бориса Джонсона

24 мая 2023 09:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британская полиция открыла новое расследование против Бориса Джонсона
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Reuters/Peter Nicholls/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

У бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона обнаружили еще несколько нарушений коронавирусных ограничений. Речь идет о периоде 2020-2021 годов.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

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Полиция Великобритании занялась новыми эпизодами в деятельности Бориса Джонсона в должности главы правительства.

Так, речь идет о том, что Джонсон нарушал карантинные правила в период с июня 2020 по май 2021-го в имении Чекерс, загородной резиденции премьер-министров Великобритании.

Кроме того, лондонские стражи порядка пояснили, что проверяют и другую информацию, касающуюся нарушений Джонсоном коронавирусных ограничений в лондонской резиденции премьер-министров, по адресу Даунинг-стрит, 10.

Что говорят у Джонсона

Представители бывшего главы британского правительства заявили, что никаких нарушений здесь нет, потому что все встречи, которые проходили по указанным адресам, были проведены согласно законодательству.

А все эти попытки уголовного преследования их клиента являются не более, чем политически мотивированной атакой на Бориса Джонсона.

Напомним, в феврале Борис Джонсон заявил, что планирует баллотироваться в должность генерального секретаря НАТО.

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