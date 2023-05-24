Британская полиция открыла новое расследование против Бориса Джонсона
У бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона обнаружили еще несколько нарушений коронавирусных ограничений. Речь идет о периоде 2020-2021 годов.
Об этом сообщает информационное агентство AP.
Новое расследование в отношении Джонсона
Полиция Великобритании занялась новыми эпизодами в деятельности Бориса Джонсона в должности главы правительства.
Так, речь идет о том, что Джонсон нарушал карантинные правила в период с июня 2020 по май 2021-го в имении Чекерс, загородной резиденции премьер-министров Великобритании.
Кроме того, лондонские стражи порядка пояснили, что проверяют и другую информацию, касающуюся нарушений Джонсоном коронавирусных ограничений в лондонской резиденции премьер-министров, по адресу Даунинг-стрит, 10.
Что говорят у Джонсона
Представители бывшего главы британского правительства заявили, что никаких нарушений здесь нет, потому что все встречи, которые проходили по указанным адресам, были проведены согласно законодательству.
А все эти попытки уголовного преследования их клиента являются не более, чем политически мотивированной атакой на Бориса Джонсона.
Напомним, в феврале Борис Джонсон заявил, что планирует баллотироваться в должность генерального секретаря НАТО.