Британия ввела новые санкции против РФ: в список попали родственники олигархов и политиков
Великобритания ввела очередные санкции против российских физических и юридических лиц. В списке также есть супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Об этом сообщает официальный сайт правительства Великобритании.
Новые санкции против юридических лиц
Правительство Великобритании приняло очередные санкции против представителей Российской Федерации.
Так, в санкционный список попал ряд компаний, связанных с российскими олигархами — Curzon Square Limited и Hanley Limited связывают с Алишером Усмановым, а Meritservus HC Limited с Романом Абрамовичем.
Также санкции были введены против холдинга USM, основанного Усмановым.
Кто из родственников российских элит попал в список
Среди физлиц санкции были введены против ряда родственников российской элиты.
Так, под санкции попали отец депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча Владимир Скоч и дочь Варвара.
В санкционном списке обнаружили дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнару, жену и детей основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
Также санкции ввели против жены обмененного в Россию украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
Напомним, что вчера, 12 апреля, Марченко в Украине объявили в розыск. Отмечается, что она скрывается от органов досудебного расследования.