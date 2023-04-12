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Британия ввела новые санкции против РФ: в список попали родственники олигархов и политиков

12 апреля 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британия ввела новые санкции против РФ: в список попали родственники олигархов и политиков
Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, тоже попавшая в санкционный список. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Великобритания ввела очередные санкции против российских физических и юридических лиц. В списке также есть супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Великобритании.

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Правительство Великобритании приняло очередные санкции против представителей Российской Федерации.

Так, в санкционный список попал ряд компаний, связанных с российскими олигархами — Curzon Square Limited и Hanley Limited связывают с Алишером Усмановым, а Meritservus HC Limited с Романом Абрамовичем.

Также санкции были введены против холдинга USM, основанного Усмановым.

Кто из родственников российских элит попал в список

Среди физлиц санкции были введены против ряда родственников российской элиты.

Так, под санкции попали отец депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча Владимир Скоч и дочь Варвара.

В санкционном списке обнаружили дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнару, жену и детей основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Также санкции ввели против жены обмененного в Россию украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Напомним, что вчера, 12 апреля, Марченко в Украине объявили в розыск. Отмечается, что она скрывается от органов досудебного расследования.

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