Британія ввела нові санкції проти РФ: до списку потрапили родичі олігархів та політиків

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка теж потрапила у санкційний список. Фото: росЗМІ

Велика Британія ввела чергові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. У списку також є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії.

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Уряд Великої Британії ухвалив чергові санкції проти представників Російської Федерації.

Так, до санкційного списку потрапила низка компаній, пов’язаних із російськими олігархами — Curzon Square Limited і Hanley Limited пов’язують із Алішером Усмановим, а Meritservus HC Limited із Романом Абрамовичем.

Також санкції були запроваджені проти холдингу USM, заснованому Усмановим.

Хто з родичів російських еліт потрапив до списку

Серед фізосіб санкції були запроваджені проти низки родичів представників російської еліти.

Так, під санкції підпали батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч і донька Варвара.

У санкційному списку виявили доньку члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнару, дружину і дітей засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова.

Також санкції запровадили проти дружини обміняного у Росію українського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Нагадаємо, що учора, 12 квітня, Марченко в Україні оголосили в розшук. Зазначається, що вона переховується від органів досудового розслідування.