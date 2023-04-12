Британія ввела нові санкції проти РФ: до списку потрапили родичі олігархів та політиків
Велика Британія ввела чергові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. У списку також є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.
Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії.
Нові санкції проти юридичних осіб
Уряд Великої Британії ухвалив чергові санкції проти представників Російської Федерації.
Так, до санкційного списку потрапила низка компаній, пов’язаних із російськими олігархами — Curzon Square Limited і Hanley Limited пов’язують із Алішером Усмановим, а Meritservus HC Limited із Романом Абрамовичем.
Також санкції були запроваджені проти холдингу USM, заснованому Усмановим.
Хто з родичів російських еліт потрапив до списку
Серед фізосіб санкції були запроваджені проти низки родичів представників російської еліти.
Так, під санкції підпали батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч і донька Варвара.
У санкційному списку виявили доньку члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнару, дружину і дітей засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова.
Також санкції запровадили проти дружини обміняного у Росію українського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Нагадаємо, що учора, 12 квітня, Марченко в Україні оголосили в розшук. Зазначається, що вона переховується від органів досудового розслідування.