Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Британія ввела нові санкції проти РФ: до списку потрапили родичі олігархів та політиків arrow

Британія ввела нові санкції проти РФ: до списку потрапили родичі олігархів та політиків

12 квітня 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британія ввела нові санкції проти РФ: до списку потрапили родичі олігархів та політиків
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка теж потрапила у санкційний список. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Велика Британія ввела чергові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. У списку також є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії.

Читайте також:

Нові санкції проти юридичних осіб

Уряд Великої Британії ухвалив чергові санкції проти представників Російської Федерації.

Так, до санкційного списку потрапила низка компаній, пов’язаних із російськими олігархами — Curzon Square Limited і Hanley Limited пов’язують із Алішером Усмановим, а Meritservus HC Limited із Романом Абрамовичем.

Також санкції були запроваджені проти холдингу USM, заснованому Усмановим.

Хто з родичів російських еліт потрапив до списку

Серед фізосіб санкції були запроваджені проти низки родичів представників російської еліти.

Так, під санкції підпали батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч і донька Варвара.

У санкційному списку виявили доньку члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнару, дружину і дітей засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова.

Також санкції запровадили проти дружини обміняного у Росію українського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Нагадаємо, що учора, 12 квітня, Марченко в Україні оголосили в розшук. Зазначається, що вона переховується від органів досудового розслідування. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB