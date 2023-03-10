​​​Британия обнаружила фиктивные фирмы, через которые россияне отмывали доходы от войны, — СМИ

Россияне хоронят украденные и заработанные на войне в Украине деньги в Британии

Великобритания приступила к расследованию случаев возможного отмывания российских средств в британских структурах. Эти средства российские элиты заработали или украли на войне в Украине, в частности из-за вывоза украинского зерна.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Британское расследование

Правительство Великобритании подозревает, что россияне начали отмывать средства, украденные на войне в Украине, из-за фирм в Соединенном Королевстве.

Британские правоохранители обнаружили сотни фиктивных фирм, зарегистрированных в Великобритании за последние годы. Именно из-за этих фирм подозревают британцы, российские элиты и отмывают военные средства.

Украденное зерно

Так, одна из фирм, зарегистрированная в офисном центре в Лондоне, указана как владелец судна, перевозящего зерно.

Это судно подозревается в незаконном вывозе зерна, украденного оккупантами в Украину.

В Британии компания не ведет заметной деятельности.

Московские чиновники

В другой фирме владельцем указан гражданин россии, домашним адресом которого является квартира в Москве.

Этот гражданин, как было установлено, сотрудником министерства внутренних дел российской федерации.

Напомним, что глава спецкомитета по иностранным делам Великобритании Том Тугендхат еще в июне заявлял, что Великобритания не смогла побороть международную коррупцию и стала "безопасным убежищем для грязных российских денег". Мол, миллионы фунтов стерлингов использовали для финансирования вторжения россии в Украину, и все они протекали через Лондон.

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