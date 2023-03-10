Британія виявила фіктивні фірми, через які росіяни відмивали доходи від війни, — ЗМІ
Велика Британія розпочала розслідування випадків можливого відмивання російських коштів у британських структурах. Ці кошти російські еліти заробили чи вкрали на війні в Україні, зокрема, через вивезення українського зерна.
Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.
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Британське розслідування
Уряд Великої Британії підозрює, що росіяни почали відмивати кошти, вкрадені на війні в Україні, через фірми у Сполученому Королівстві.
Британські правоохоронці виявили сотні фіктивних фірм, зареєстрованих у Великій Британії протягом останніх років. Саме через ці фірми, підозрюють британці, російські еліти і відмивають воєнні кошти.
Вкрадене зерно
Так, одна із фірм, зареєстрована в офісному центрі у Лондоні, вказана як власник судна, що перевозить зерно.
Це судно підозрюється у незаконному вивезенні зерна, вкраденого окупантами в Україні.
У самій Британії компанія не веде помітної діяльності.
Московські чиновники
У іншій фірмі власником вказаний громадянин росії, домашньою адресою якого є квартира у москві.
Цей громадянин, як було з’ясовано, співробітником міністерства внутрішніх справ російської федерації.
Нагадаємо, що голова спецкомітету у закордонних справах Великої Британії Том Тугендхат ще у червня заявляв, що Велика Британія не змогла побороти міжнародну корупцію та стала "безпечним притулком для брудних російських грошей". Мовляв, мільйони фунтів стерлінгів використовували для фінансування вторгнення росії в Україну і всі вони протікали через Лондон.
Фото: Pixabay