Великобритания ведет переговоры о производстве оружия в Украине, — СМИ

Владимир Зеленский и Риши Сунак

Великобритания обсуждает с представителями Украины производство оружия и военной техники. Известно, что представители британских компаний уже ездили в Киев.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Что известно

Отмечается, что чиновники британской оборонной промышленности обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной. В сообщении говорится, что представители британских компаний уже ездили в Киев для обсуждения создания совместных предприятий, которые будут производить оружие и технику по лицензии.

Кроме того, другие оборонные компании стран Европы тоже ведут такие переговоры с Украиной, и британские компании не хотят уступать первенство немецким и французским конкурентам.

Пока же официальные власти Великобритании отказались комментировать тот вопрос, заявив, что это дело промышленности.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию совместно с премьером страны Риши Сунаком подписал "Лондонскую декларацию" — документ, направленный на углубление партнерства Киева и Лондона.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить вопрос о том, какие самолеты страна может предоставить Украине. Лондон считает правильным предоставлять необходимое сейчас оружие, такое как танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну.

Также накануне агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет возобновить связи с ЕС. Известно, что британские чиновники уже разрабатывают предложения по тому, как страна может уже сотрудничать с ЕС в ряде политических сфер.