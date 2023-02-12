Велика Британія веде перемовини щодо виробництва зброї в Україні, — ЗМІ

Володимир Зеленський та Ріші Сунак

Велика Британія обговорює з представниками України виробництво зброї та військової техніки. Відомо, що представники британських компаній вже їздили до Києва.

Про це пише видання The Telegraph.

Що відомо

Зазначається, що високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною. У повідомленні йдеться, що представники британських компаній вже їздили до Києва для обговорення створення спільних підприємств, які виготовлятимуть зброю і техніку за ліцензією.

Окрім того, інші оборонні компанії країн Європи теж ведуть такі переговори з Україною, і британські компанії не хочуть поступатися першістю німецьким і французьким конкурентам.

Наразі ж офіційна влада Великої Британії відмовилася коментувати те питання, заявивши, що це справа промисловості.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з прем'єром країні Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію" — документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити питання про те, які літаки країна може надати Україні. Лондон вважає за правильне надавати необхідну зараз зброю, таку як танки Challenger, додаткові гармати, засоби далекої дії, які можуть допомогти виграти війну.

Також, напередодні агентство Bloomberg писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак хоче поновити зв'язки з ЄС. Відомо, що британські високопосадовці вже розробляють пропозиції щодо того, як країна може вже співпрацювати з ЄС у низці політичних сфер.