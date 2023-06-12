"Бои жесткие, но наше движение есть": Зеленский сделал заявления во время обращения

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 июня, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. От командующих оперативными направлениями "Хортица" и "Таврия" были заслушаны ключевые доклады.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

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Идут жесткие бои

"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна — дожди нашу задачу усложняют, — но все равно крепость наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях", — отметил президент.

Также на заседании докладывали генералы Сырский и Тарнавский об успехах, которые уже удалось достичь и о том, в каких точках фронта Украина нуждается в усилении и какими действиями можно уничтожить еще больше российских позиций.

"Был доклад Главкома по общей ситуации, МВД и СБУ — по стабилизационным мерам на деоккупированных территориях. Очень активно работаем с поставкой необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки — по вариантам действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарный за Бахмут — увеличиваем наш контроль на этом направлении", — добавил он.

Какая ситуация с укрытиями в Украине

На Ставке были обсуждены условия и состояние укрытий в крупнейших городах Украины и Киеве. О ситуации рассказали министры Игорь Клименко, Александр Камышин и Александр Кубраков.

"Результаты, мягко говоря, неутешительны. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений — и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах", — добавил он.

Международная поддержка

Кроме того, Владимир Зеленский провел совещания по вопросам международных мероприятий. Он отметил, что от партнеров Украины будет больше оружия. Также будет привлечено больше представителей со всего мира для поддержки формулы мира.

По его словам, руководство страны работает и над тем, чтобы Вильнюсский саммит был эффективным и результативным.

Присвоение звания Героя Украины погибшему защитнику

Владимир Зеленский присвоил подполковнику СБУ Василию Богачу звание Героя Украины посмертно.

Известно, что он защищал Мариуполь и не раз задерживал и уничтожал российских диверсантов.

"За защиту Мариуполя и именно за такой героизм, именно такое самопожертвование, которое не оставляет никаких других вариантов для Украины и украинцев, кроме победы" , — подытожил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как правительство начало программу поддержки для украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Украинский лидер сообщил, что усиленная эвакуация продолжается.