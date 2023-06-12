"Бої жорсткі, але наш рух є": Зеленський зробив заяви під час звернення

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 червня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Від командувачів оперативних напрямків "Хортиця" і "Таврія" було заслухано ключові доповіді.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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Йдуть жорсткі бої

"Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива — дощі наше завдання ускладнюють, — але все одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках", — зазначив президент.

Також на засіданні доповідали генерали Сирський і Тарнавський про успіхи, яких вже вдалося досягнути та про те, у яких точках фронту Україна потребує посилення та якими діями можна знищити ще більше російських позицій.

"Була доповідь Головкома щодо загальної ситуації, МВС та СБУ — щодо стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки — щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут — збільшуємо наш контроль на цьому напрямку", — додав він.

Яка ситуація з укриттями в Україні

На Ставці було обговорено питання умов та стану укриттів у найбільших містах України та Києві. Про ситуацію розповіли міністри Ігор Клименко, Олександр Камишін і Олександр Кубраков.

"Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проєкти рішень — і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах", — додав він.

Міжнародна підтримка

Крім того, Володимир Зеленський провів наради, які стосуються питань міжнародних заходів. Він зазначив, що від партнерів України буде більше зброї. Також залучать більше представників зі всього світу для підтримки формули миру.

За його словами, керівництво країни працює й над тим, аби Вільнюський саміт був ефективним та результативним.

Присвоєння звання Героя України загиблому захиснику

Володимир Зеленський присвоїв підполковнику СБУ Василю Богачу звання Героя України посмертно.

Відомо, що він захищав Маріуполь та не один раз затримував та знищував російських диверсантів.

"За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як уряд розпочав програму підтримки для українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Український гарант повідомив, що посилена евакуація триває.