Агенты ФСБ или беженцы: кто бежит из россии в Европу

Пример Марины Овсянниковой, сбежавшей из россии в марте 2022 года, оказался заразительным

За январь месяц из россии в Европу успели сбежать командир одного из подразделения ЧВК "Вагнера" и главный аналитик московского управления ФСИН. Оба заявляют, что возвращаться в рф для них небезопасно, при этом "вагнеровец" просит политического убежища.

Новини.LIVE рассказывают об Андрее Медведеве и Анне Каретниковой, а также о других россиянах, которые внезапно осознали преступность путинского режима и решили укрыться в благополучной Европе.

Андрей Медведев

12 января полиция Норвегии задержала в приграничной деревне Пасвик мужчину, который незаконно пересек российско-норвежскую границу. Им оказался 26-летний Андрей Медведев, ранее отсидевший несколько лет за грабеж и в июле 2022 года завербовавшийся в ЧВК "Вагнера".

Вскоре после задержания Медведев дал по телефону интервью российской правозащитной группе Gulagu.net. В интервью бывший "вагнеровец" обратился к властям Норвегии с просьбой не выдавать его в россию и позволить "рассказать правду всему миру".

По словам Медведева, он уже дал показания норвежской полиции о зверствах "вагнеровцев" в Украине и теперь боится за свою жизнь, поскольку его разыскивают российские правоохранительные органы и бывшие "коллеги" по ЧВК.

Андрей Медведев, проведший детство в детдоме, попал в тюрьму за грабеж. Там он заключил контракт с ЧВК "Вагнера" и стал командирам одного подразделений. Медведев утверждает, что заключил контракт на четыре месяца, но затем срок несколько раз продлевали без его согласия.

Также он обещает рассказать о внесудебных расправах "вагнеровцев" над своими же, поскольку сам принимал участие в некоторых из них. Кроме того, Медведев сообщил о расстреле четырех украинских военных у поселка Клиновое (Донецкая область): по его словам, они добровольно сдались в плен под Бахмутом.

"Мы не обеляем Медведева. В жизни он совершил немало плохого. Но он прозрел, осознал это, он готов и хочет сотрудничать с миром, с международным расследованием и с властями Норвегии, он хочет жить и свидетельствовать, разоблачать грубейшие нарушения прав человека и преступления против человечности, военные и иные преступления, совершенные Евгением Пригожиным и его сообщниками", — заявили в Gulagu.net.

До последнего времени беглый "вагнеровец" находится в центре временного содержания под стражей. Адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес сообщил BBC, что это связано с безопасностью его клиента, и добавил, что Норвегия не собирается депортировать беглеца обратно в россию. 25 января стало известно, что "вагнеровца" выпустили из-под стражи и теперь он ищет, где снять жилье.

Анна Каретникова

Еще одной "прозревшей" оказалась Анна Каретникова, бывшая правозащитница, которая перешла восемь лет назад на госслужбу и работала аналитиком московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В январе этого года Каретникова покинула россию и через Литву добралась во Францию.

По словам Каретниковой, в россии ее отстранили от работы, потому что она "совсем разонравилась всяким высокопоставленным людям во ФСИН" из-за своей работы по улучшению условий содержания заключенных, а также из-за того, что вела личный телеграм-канал. Также она сообщила, что была готова даже сесть в тюрьму, но затем передумала.

"Я думала, буду продолжать ходить на работу при любых угрозах и чего бы это ни стоило. Кстати, рассматривала как приемлемый для себя вариант — посидеть в тюрьме. Потом поняла, что при таком количестве людей, которые сидит за свои убеждения, тоже сесть на шею правозащитникам и усилить на них нагрузку — не совсем правильно", — объяснила Каретникова в интервью BBC.

На вопрос, как ей удалось выехать из россии, Анна Каретникова ответила, что во ФСИН ей "никто никогда не говорил" о том, что у нее есть ограничения на передвижение.

"Я гражданский сотрудник без погон, у меня нет допуска к секретным материалам", — сказала она, добавив, что выехала во Францию через Литву, поскольку у нее есть литовская виза D. (Национальная виза D выдается сроком не более чем на 1 год иностранцам, приезжающим в Литву для работы, учебы, научных исследований, реже – по семейным обстоятельствам. Она дает право передвигаться по территории других государств Шенгенской зоны не более 90 дней в течение 180-дневного периода. — Новини.LIVE).

Часть российских правозащитников и оппозиционных изданий отнеслась к объяснениям Каретниковой без особого доверия.

"В телеграм-канале Каретниковой "Стенгазета ФСИН" около 300 подписчиков. Она рассказывала в нем о своих посещениях московских СИЗО и тюрем и никогда не критиковала ведомство", — отмечает "Эхо Кавказа".

Группа Gulagu.net, вставшая на защиту "вагнеровца" Медведева, без излишних экивоков назвала Каретникову "консервой" ФСБ.

"Годами эта дама обслуживала интересы спецслужб РФ, постила сотни фото якобы проверок в учреждениях ФСИН, скрывая и умалчивая о бесчеловечных условиях содержания", — написал в телеграм-канале Gulagu.net основатель группы Владимир Осечкин.

"Как действующий сотрудник ФСИН покинула рф? Кто согласовал в М ФСБ этот выезд? Как действующий сотрудник ФСИН получила визу в Европу?" — задал он риторический вопрос.

Странные беглецы

Это далеко не первая непонятная история, что приключилась с "политическими беженцами" из россии. В августе 2022 года упомянутый выше Владимир Осечкин помог перебраться во Францию 34-летнему российскому десантнику Павлу Филатьеву, который написал после возвращения с войны в Украине разоблачительную книгу "ZOV".

По словам Осечкина, его команда New dissidents foundation помогла Филатьеву заключить контракты с европейскими издательствами на сумму более 300 000 евро. Этот гонорар Филатьев пообещал перечислить Украине, однако вместо этого в декабре 2022 года подал на команду Осечкина в суд за якобы оказываемое на него давление и принуждение передачи прав на книгу.

Также невозможно не вспомнить кейс Марины Овсянниковой, которая бежала из россии в первые дни полномасштабного наступления на Украину. В июне этого года Новини.LIVE проводили фактчекинг противоречивых выступлений бывшей сотрудницы "Первого канала". С тех пор Марина Овсянникова успела вернуться в россию, заработать два штрафа "за дискредитацию вооруженных сил рф" в своих интервью и постах в Facebook (50 000 и 40 000 рублей) и устроить одиночный антипутинский пикет на Софийской набережной напротив кремля. За последнее выступление Басманный райсуд москвы 11 августа избрал ей неожиданно мягкую, по российским меркам, меру пресечения — домашний арест на два месяца.

Несмотря на возбужденное против нее уголовное дело, в сентябре Овсянникова ухитрилась не только снова выехать за границу, но и вывезти с собой свою несовершеннолетнюю дочь, за опекунство над которой судилась с бывшим мужем. 3 октября российские СМИ сообщили, что Марина Овсянникова объявлена в розыск.

Операция "Прикрытие"?

По мнению экс-начальника Главного следственного управления СБУ, генерал-майора Василия Вовка, количество "борцов с режимом", бегущих из россии, не стоит переоценивать.

"Конечно, хочется сказать, что это какая-то система, что она будет возрастать, что из россии все убегут и путин останется один на Красной площади. Но этого не случится, к сожалению", — считает он.

Также, по его словам, не стоит исключать, что такие люди могут направляться за границу в качестве агентуры спецслужб рф.

"Они могут говорить что угодно о россии, о путине, о руководстве россии, о слабости ее экономики, ее вооруженных сил. Это дает возможность глубокого внедрения в качестве врага россии в необходимые структуры той или иной страны. Если это так, то неудивительно, что та же Каретникова смогла выехать за границу, поскольку в таком случае эту процедуру сопровождали российские спецслужбы, а они знают, как это сделать, не засветившись", — объяснил Вовк.