Агенти ФСБ чи біженці: хто тікає з росії до Європи

Приклад Марини Овсяннікової, яка втекла з росії в березні 2022 року, виявився заразливим

За січень з росії до Європи встигли втекти командир одного з підрозділів ПВК "Вагнера" та головна аналітикиня московського управління ФСВП. Обоє заявляють, що повертатися до рф для них небезпечно, при цьому "вагнерівець" просить політичного притулку.

Новини.LIVE розповідають про Андрія Медведєва та Анну Каретникову, а також про інших росіян, які раптово усвідомили злочинність путінського режиму і вирішили сховатися в благополучній Європі.

Андрій Медведєв

12 січня поліція Норвегії затримала у прикордонному селі Пасвік чоловіка, який незаконно перетнув російсько-норвезький кордон. Ним виявився 26-річний Андрій Медведєв, який раніше відсидів кілька років за грабіж і в липні 2022 року завербувався до ПВК "Вагнера".

Невдовзі після затримання Медведєв дав телефонне інтерв'ю російській правозахисній групі Gulagu.net. В інтерв'ю колишній "вагнерівець" звернувся до влади Норвегії з проханням не видавати його росії і дозволити "розповісти правду всьому світу".

За словами Медведєва, він уже дав свідчення норвезькій поліції про звірства "вагнерівців" в Україні і тепер боїться за своє життя, оскільки його розшукують російські правоохоронні органи та колишні "колеги" з ПВК.

Андрій Медведєв, який провів дитинство у дитбудинку, потрапив за ґрати за пограбування. Там він уклав контракт із ПВК "Вагнера" і став командиром одного підрозділу. Медведєв стверджує, що уклав контракт на чотири місяці, але згодом термін кілька разів продовжували без його згоди.

Також він обіцяє розповісти про позасудові розправи "вагнерівців" над своїми ж, оскільки сам брав участь у деяких із них. Крім того, Медведєв повідомив про розстріл чотирьох українських військових біля селища Клинове (Донецька область): за його словами, вони добровільно здалися в полон під Бахмутом.

"Ми не обіляємо Медведєва. У житті він зробив чимало поганого. Але він прозрів, усвідомив це, він готовий і хоче співпрацювати зі світом, з міжнародним розслідуванням і з владою Норвегії, він хоче жити і свідчити, викривати грубі порушення прав людини та злочини проти людяності, військові та інші злочини, вчинені Євгеном Пригожиним та його спільниками", — заявили в Gulagu.net.

До останнього часу втікач перебував у центрі тимчасового утримання під вартою. Адвокат Медведєва Брюн'юльф Ріснес повідомив BBC, що це пов'язано з безпекою його клієнта, і додав, що Норвегія не збирається депортувати втікача назад до росії. 25 січня стало відомо, що "вагнерівця" випустили з-під варти і тепер він шукає, де винайняти житло.

Анна Каретникова

Ще однією "прозрілою" виявилася Анна Каретникова, колишня правозахисниця, яка перейшла вісім років тому на держслужбу і працювала аналітиком московського управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). У січні цього року Каретникова залишила росію і через Литву дісталася Франції.

За словами Каретникової, в росії її усунули від роботи, тому що вона "зовсім перестала подобатися всіляким високопоставленим людям у ФСВП" через свою роботу з поліпшення умов утримання в'язнів, а також через те, що вела особистий телеграм-канал. Також вона повідомила, що була готова навіть сісти до в'язниці, але потім передумала.

"Я гадала, продовжуватиму ходити на роботу за будь-яких погроз і чого б це не коштувало. До речі, розглядала як прийнятний для себе варіант — посидіти у в'язниці. Потім зрозуміла, що за такої кількості людей, які сидять за свої переконання, теж сісти на шию правозахисникам і посилити на них навантаження — не зовсім правильно", — пояснила Каретникова в інтерв'ю ВВС.

На питання, як їй вдалося виїхати з росії, Анна Каретникова відповіла, що у ФСВП їй "ніхто ніколи не говорив" про те, що вона має обмеження на пересування.

"Я цивільний співробітник без погонів, я не маю допуску до секретних матеріалів", — сказала вона, додавши, що виїхала до Франції через Литву, оскільки має литовську візу D. (Національна віза D видається терміном не більше ніж на 1 рік іноземцям, які приїжджають до Литви для роботи, навчання, наукових досліджень, рідше — за сімейними обставинами. Вона дає право пересуватися територією інших держав Шенгенської зони не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. — ред.).

Частина російських правозахисників та опозиційних видань поставилася до пояснень Каретникової без особливої довіри.

"У телеграм-каналі Каретникової "Стенгазета ФСИН" близько 300 фоловерів. Вона розповідала в ньому про свої відвідини московських СІЗО та в'язниць і ніколи не критикувала відомство", — зазначає "Эхо Кавказа".

Група Gulagu.net, яка стала на захист "вагнерівця" Медведєва, без зайвих еківоків назвала Каретникову "консервою" ФСБ.

"Роками ця дама обслуговувала інтереси спецслужб рф, постила сотні фото нібито перевірок в установах ФСВП, приховуючи та замовчуючи про нелюдські умови утримання", — написав у телеграм-каналі Gulagu.net засновник групи Володимир Осєчкін.

"Як чинний співробітник ФСВП залишила росію? Хто погодив у ФСБ цей виїзд? Як чинний співробітник ФСВП отримала візу до Європи?" — поставив він риторичне запитання.

Дивні втікачі

Це далеко не перша незрозуміла історія, яка трапилася з "політичними біженцями" з росії. У серпні 2022 року вже згаданий Володимир Осєчкін допоміг перебратися до Франції 34-річному російському десантнику Павлу Філатьєву, який написав після повернення з війни в Україні викривальну книгу "ZOV".

За словами Осечкіна, його команда New dissidents foundation допомогла Філатьєву укласти контракти з європейськими видавництвами на суму понад 300 000 євро. Цей гонорар Філатьєв пообіцяв перерахувати Україні, проте натомість у грудні 2022 року подав на команду Осечкіна судовий позов за те, що вони нібито вчиняли на нього тиск, примушуючи передати їм права на книгу.

Також неможливо не згадати кейс Марини Овсяннікової, яка втекла з росії в перші дні повномасштабного наступу на Україну. У червні цього року Новини.LIVE проводили фактчекінг суперечливих виступів колишньої співробітниці "Першого каналу". З того часу Марина Овсяннікова встигла повернутися в росію, заробити два штрафи "за дискредитацію збройних сил рф" у своїх інтерв'ю та постах у Facebook (50 000 і 40 000 рублів) і влаштувати одиночний антипутінський пікет на Софійській набережній навпроти кремля. За останній виступ Басманний райсуд москви 11 серпня обрав їй несподівано м'який, за російськими мірками, запобіжний захід — домашній арешт на два місяці.

Незважаючи на порушену проти неї кримінальну справу, у вересні Овсяннікова примудрилася не лише знову виїхати за кордон, а й вивезти із собою свою неповнолітню дочку, за опікунство над якою судилася з колишнім чоловіком. 3 жовтня російські ЗМІ повідомили, що Марину Овсяннікову оголошено в розшук.

Операція "Прикриття"?

На думку ексначальник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майора Василя Вовка, кількість "борців з режимом", які тікають із росії, не варто переоцінювати.

"Звісно, хочеться сказати, що це якась система, що вона буде збільшуватися, що з росії всі втечуть і путін залишиться сам на Красній площі. Але цього не станеться, на жаль", — вважає він.

Також, за його словами, не варто виключати, що такі люди можуть прямувати за кордон як агентура спецслужб рф.

"Вони можуть говорити що завгодно про росію, про путіна, про керівництво рф, про слабкість її економіки, її збройних сил. Це дає можливість глибокого вживлення у якості ворога росії в необхідні структури тієї чи іншої країни. Якщо це так, то не дивно, що та ж Каретникова змогла виїхати за кордон, оскільки в такому разі цю процедуру супроводжували російські спецслужби, а вони знають, як це зробити, не засвітившись", — пояснив Вовк.