Бортник о визите Зеленского к Папе, заявлениях Арестовича и зерновом соглашении: Новини.LIVE вживую

Политтехнолог Руслан Бортник. Фото: Униан

Директор Украинского института политики Руслан Бортник завел в студию Новини.LIVE, где вместе с ведущей Ланой Шевчук они поговорят на темы визита Зеленского к Папе Римскому в Ватикан, о переговорах о продлении зернового соглашения, заявлении Арестовича о русском языке и реакции на него Данилова, ситуации в Бахмуте и безвиз в Грузии.

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Напомним, что недавно Руслан Бортник эксклюзивно прокомментировал заявление Пригожина о выводе войск из Бахмута.