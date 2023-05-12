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Бортник о визите Зеленского к Папе, заявлениях Арестовича и зерновом соглашении: Новини.LIVE вживую

12 мая 2023 12:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бортник о визите Зеленского к Папе, заявлениях Арестовича и зерновом соглашении: Новини.LIVE вживую
Политтехнолог Руслан Бортник. Фото: Униан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Директор Украинского института политики Руслан Бортник завел в студию Новини.LIVE, где вместе с ведущей Ланой Шевчук они поговорят на темы визита Зеленского к Папе Римскому в Ватикан, о переговорах о продлении зернового соглашения, заявлении Арестовича о русском языке и реакции на него Данилова, ситуации в Бахмуте и безвиз в Грузии.

Смотреть эфир можно здесь.

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Напомним, что недавно Руслан Бортник эксклюзивно прокомментировал заявление Пригожина о выводе войск из Бахмута.

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