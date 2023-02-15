Військова допомога Україні: Жозеп Боррель закликав активніше надавати Україні танки

Жозеп Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав європейські країни якнайшвидше передати Україні свої танки, що є на складах. Він наголосив, що навесні і влітку очікуються "вирішальні події" у війні, яку росія веде проти України.

Про це Жозеп Боррель сказав під час свого виступу перед депутатами Європейського парламенту в Страсбурзі.

Чому важливо надати Україні танки

"Я звернувся з посланням до всіх європейських країн, які мають сучасні та ефективні танки, що припадають пилом на складах і не приносять жодної користі. Передайте їх Україні якнайшвидше. Тому що навесні і влітку ми зіткнемося з вирішальними подіями", — зазначив Боррель.

Глава дипломатії ЄС також наголосив, щоб досягти миру, потрібно виграти війну.

"Ми можемо допомогти Україні у військовому плані, і водночас докладати всіх дипломатичних зусиль, необхідних для досягнення миру якомога швидше… ми повинні надавати більше підтримки і активізувати наші дипломатичні зусилля", — наголосив він.

Військова допомога не суперечить дипломатії

За його словами, найближчим часом він звернеться до Генерального секретаря ООН із проханням почати процес медіації, хоча, за словами Борреля, до цього часу всі, хто розмовляв з путіним, зазнали невдачі і повернулися з повідомленням, що він хоче продовжувати війну.

"Ми повинні і далі обговорювати, як досягти цього миру. І щоб досягти миру, ми повинні продовжувати підтримувати Україну у військовому плані ще більше, ніж ми це робили до цього. І це буде одним із моїх ключових послань сьогодні", — наголосив Боррель.

Глава європейської дипломатії також підкреслив, що реальність на місцях бою наразі є надзвичайно напруженою.

"Понад 360 тисяч російських солдатів перебувають там, вдвічі більше, ніж до війни, і російський контрнаступ, хоч і в невеликих масштабах, почався.... більше боєприпасів, більше тренувань для українських військ. Таким чином ми продовжуємо показувати, що ми не стомимося і далі докладатимемо зусилля, щоб допомогти Україні", — сказав Боррель.

Боррель закликав не припиняти постачання зброї Україні та вести переговори про мир.

"Надзвичайно важливо зосередитися на європейських зусиллях досягнення миру і координувати роботу, яку проводять країни-члени, і все більше і більше надавати допомоги якнайшвидше... Ця військова допомога не суперечить пошуку миру дипломатичним шляхом… Це може проходити паралельно. Я не розумію тих, хто каже, що для того, щоб вести переговори, ми повинні припинити надавати військову допомогу Україні. Навпаки, і те, і інше треба робити разом. Це не дебати про голубів і яструбів", — сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Вони взяли участь у саміті Україна-ЄС.

Раніше стало відомо, що Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення про надання Києву сучасних бойових машин.