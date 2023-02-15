Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Боррель закликав країни ЄС ділитися танками з Україною та попередив про "вирішальні події" у війні arrow

Боррель закликав країни ЄС ділитися танками з Україною та попередив про "вирішальні події" у війні

15 лютого 2023 17:18
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Військова допомога Україні: Жозеп Боррель закликав активніше надавати Україні танки
Жозеп Боррель
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав європейські країни якнайшвидше передати Україні свої танки, що є на складах. Він наголосив, що навесні і влітку очікуються "вирішальні події" у війні, яку росія веде проти України. 

Про це Жозеп Боррель сказав під час свого виступу перед депутатами Європейського парламенту в Страсбурзі. 

Читайте також:

Чому важливо надати Україні танки

"Я звернувся з посланням до всіх європейських країн, які мають сучасні та ефективні танки, що припадають пилом на складах і не приносять жодної користі. Передайте їх Україні  якнайшвидше. Тому що навесні і влітку ми зіткнемося з вирішальними подіями", — зазначив Боррель. 

Глава дипломатії ЄС також наголосив, щоб досягти миру, потрібно виграти війну.

"Ми можемо допомогти Україні у військовому плані, і водночас докладати всіх дипломатичних зусиль, необхідних для досягнення миру якомога швидше… ми повинні надавати більше підтримки і активізувати наші дипломатичні зусилля", — наголосив він. 

Військова допомога не суперечить дипломатії

За його словами, найближчим часом він звернеться до Генерального секретаря ООН із проханням почати процес медіації, хоча, за словами Борреля, до цього часу всі, хто розмовляв з путіним, зазнали невдачі і повернулися з повідомленням, що він хоче продовжувати війну. 

"Ми повинні і далі обговорювати, як досягти цього миру. І щоб досягти миру, ми повинні продовжувати підтримувати Україну у військовому плані ще більше, ніж ми це робили до цього. І це буде одним із моїх ключових послань сьогодні", — наголосив Боррель.

Глава європейської дипломатії також підкреслив, що реальність на місцях бою наразі є надзвичайно напруженою.

"Понад 360 тисяч російських солдатів перебувають там, вдвічі більше, ніж до війни, і російський контрнаступ, хоч і в невеликих масштабах, почався.... більше боєприпасів, більше тренувань для українських військ. Таким чином ми продовжуємо показувати, що ми не стомимося і далі докладатимемо зусилля, щоб допомогти Україні", — сказав Боррель.

Боррель закликав не припиняти постачання зброї Україні та вести переговори про мир.

"Надзвичайно важливо зосередитися на європейських зусиллях досягнення миру і координувати роботу, яку проводять країни-члени, і все більше і більше надавати допомоги якнайшвидше... Ця військова допомога не суперечить пошуку миру дипломатичним шляхом… Це може проходити паралельно. Я не розумію тих, хто каже, що для того, щоб вести переговори, ми повинні припинити надавати військову допомогу Україні. Навпаки, і те, і інше треба робити разом. Це не дебати про голубів і яструбів", — сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Вони взяли участь у саміті Україна-ЄС.

Раніше стало відомо, що Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення про надання Києву сучасних бойових машин. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:45 Дембеле та Бускетс не допоможуть "Барселоні" у матчі Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед"

Новина з фото

17:43 Пономарьов чуттєво привітав сина з 16-річчям та виклав колаж з архівними фотографіями

17:35 Жданов розповів про два сценарії розвитку подій під час контрнаступу ЗСУ

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

17:20 "Не було дати оновлення графіків": одеський ДТЕК оштрафували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:18 У Львові лікують хлопчика, який у шість років важить п'ятнадцять кілограмів

17:17 Швейцарія відмовилася конфісковувати заморожені активи рф: яка причина

Новина з відео

17:16 "Але трохи я в за**бі": Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей

17:00 Службовий пес одеських митників знайшов партію наркотиків

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

Новина з відео

17:16 "Але трохи я в за**бі": Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

Новина з відео

16:40 До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Швеції

Новина з відео

15:21 У ЗСУ пояснили, що за повітряні кулі запускає росія над Київщиною і з якою метою

Новина з відео

13:36 Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:35 Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

Новина з відео

12:37 "Потужне загострення": Гайдай назвав найгарячіші точки фронту на Луганщині

Новина з відео

10:26 Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

08:20 Стрітення Господнє 2023: дата, традиції та заборони дня

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Актуальне по темі

None 15 Лютий 17:44

Дембеле та Бускетс не допоможуть "Барселоні" у матчі Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед"

None 15 Лютий 17:42

Пономарьов чуттєво привітав сина з 16-річчям та виклав колаж з архівними фотографіями

None 15 Лютий 17:35

Жданов розповів про два сценарії розвитку подій під час контрнаступу ЗСУ

None 15 Лютий 17:34

Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB