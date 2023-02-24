Боррель назвал россиян "великим народом", в СНБО резко ответили
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал высказывания высокого представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, в которыхон отметил, что "великий народ" — россияне — также страдает от войны в Украине. Данилов заявил, что позиция Борреля приглашает продолжать убийства и что путин олицетворяет этот народ, пока восстание не докажет обратного, и что россияне несут ответственность за войну.
Об этом Данилов написал в Twitter.
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Заявление Данилова
Ранее Жозеп Боррель выразил убеждение, что поражение в полномасштабной войне в Украине не приведет к исчезновению рф, потому что это "великий народ". Он также подчеркнул, что ЕС призывает к прекращению военных действий и восстановлению мира в Украине.
Однако высказывания Борреля вызвали критику со стороны Алексея Данилова. Он заявил, что такие высказывания являются проявлением слабости и стимулируют преступления. Данилов отметил, что во время конфликта в Украине россия нарушила международное право и проводила агрессивную политику в отношении Украины. Он также подчеркнул, что россияне несут ответственность за эти действия.
По мнению Данилова, Боррель должен принимать более жесткую позицию по отношению к россии, чтобы остановить насилие и поддерживать мир и стабильность в регионе. Он также выразил надежду на то, что международное сообщество примет меры для защиты Украины и противодействия агрессивной политике России.
"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "россия – великий народ" — это приглашение продолжать убийство. путин — олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, русские несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", — написал Данилов.
Напомним, что по словам Алексея Данилова, россия начала свое большое наступление. Впрочем, с ним у них возникли большие проблемы.
Также Данилов прокомментировал заявление замглавы МИД рф Сергея Вершинина о том, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий" с учетом целей рф и сложившейся реальности. Секретарь СНБО отметил, что россияне пытаются реализовать проект "Вторая Украина".