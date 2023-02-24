Боррель назвав росіян "великим народом", в РНБО різко відповіли

Секретар РНБО Олексій Данилов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розкритикував висловлювання високого представника Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, в яких він зазначив, що "великий народ" — росіяни — також страждає від війни в Україні. Данілов заявив, що позиція Бореля запрошує продовжувати вбивства і що путін уособлює цей народ, доки повстання не доведе протилежного, і що росіяни несуть відповідальність за війну.

Про це Данілов написав у Twitter.

Заява Данілова

Раніше Жозеп Боррель висловив переконання, що поразка у повномасштабній війні в Україні не призведе до зникнення росії, тому що це "великий народ". Він також наголосив, що ЄС закликає до припинення військових дій та відновлення миру в Україні.

Проте висловлювання Борреля викликали критику з боку Олексія Данілова. Він заявив, що такі висловлювання є виявом слабкості та стимулюють злочини. Данілов зазначив, що під час конфлікту в Україні росія порушила міжнародне право та проводила агресивну політику щодо України. Він також наголосив, що росіяни несуть відповідальність за ці дії.

На думку Данілова, Боррель має приймати більш жорстку позицію до рф, щоб зупинити насильство і підтримувати мир і стабільність у регіоні. Він також висловив сподівання, що міжнародна спільнота вживе заходів для захисту України та протидії агресивній політиці росії.

"На жаль, позиція шановного європолітика, що "росія — великий народ" — це запрошення продовжувати вбивство. Путін — уособлення цього народу, поки повстання не доведе протилежного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали — прояв слабкості, стимул для злочинів", — написав Данилов.

Нагадаємо, що за словами Олексія Данилова, росія розпочала свій великий наступ. Втім, із ним у них виникли великі проблеми.

Також Данилов прокоментував заяву заступника глави МЗС Росії Сергія Вершиніна про те, що росія нібито готова до переговорів з Україною "без попередніх умов" з урахуванням цілей росії і реальності. Секретар РНБО наголосив, що росіяни намагаються реалізувати проєкт "Друга Україна".