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Боррель анонсировал многолетний план поддержки Украины

12 мая 2023 15:40
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Боррель анонсировал многолетний план поддержки Украины
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Евросоюз должен сосредоточить свои усилия не только на мероприятиях немедленной поддержки Украины на фронте, но и на разработке программы помощи в будущем, которая также рассчитана на восстановление Украины и свидетельствует, что надежды России на "усталость" ЕС напрасны.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Стокгольме, сообщает Укринформ.

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Боррель рассказал, что сегодняшняя встреча имеет два пункта: российская агрессия против Украины и перекалибровка отношений ЕС с Китаем.

"По первому вопросу очевидно, что мы должны продолжать поддержку Украины, и должны делать это в длительной перспективе. Не только путем предоставления боеприпасов для продолжения борьбы, но и учитывая среднесрочную перспективу, готовя многолетнюю поддержку для Украины", — подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он добавил, что Украина должна быть уверена, что ЕС будет поддерживать ее не только в повседневной битве в этой войне, но и длительное время.

"И Россия, и Путин должны понять, что мы не упадем. Поэтому они должны прекратить ждать, когда мы устанем. Мы не устанем", — заверил Боррель.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина может победить.

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