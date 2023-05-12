Боррель анонсував багаторічний план з підтримки України

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Євросоюз має зосередити свої зусилля не лише на заходах негайної підтримки України на фронті, але й на розробці програми допомоги в майбутньому, яка також розрахована на відбудову України і засвідчить, що сподівання Росії на "втому" ЄС є марними.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Стокгольмі, повідомляє Укрінформ.

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Боррель розповів, що сьогоднішня зустріч має два пункти: російська агресія проти України та перекалібровка відносин ЄС з Китаєм.

"З першого питання очевидно, що ми маємо продовжувати підтримку України, і маємо робити це у тривалій перспективі. Не лише шляхом надання боєприпасів для продовження боротьби, але й з огляду на середньострокову перспективу, готуючи багаторічну підтримку для України", — наголосив високий представник ЄС.

Він додав, Україна має бути впевнена, що ЄС буде підтримувати її не лише у повсякденній битві в цій війні, а й тривалий час.

"І Росія, і Путін мають зрозуміти, що ми не впадемо. Тож вони мають припинити чекати, коли ми втомимося. Ми не втомимося", — запевнив Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, коли Україна може перемогти.