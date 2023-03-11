Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Болгария просит Азербайджан увеличить поставки газа arrow

Болгария просит Азербайджан увеличить поставки газа

11 марта 2023 19:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Болгарские власти, заявил Румен Радев, готовятся стать газовым хабом для центральной Европы
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Болгарии Румен Радев попросил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева увеличить поставки природного газа. Болгария также намерена объединить свою газовую систему с соседями.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Болгария просит больше газа

Президент Болгарии Румен Радев обратился к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву увеличить объемы поставок природного газа в эту балканскую страну.

"Теперь решение за вами", — заявил Радев.

Газовый хаб на западе Черного моря

Болгарский президент объяснил, зачем Болгарии больше газа.

По его словам, София планирует объединить свою газовую систему с другими странами Центральной Европы — Румынией, Словакией и Венгрией.

Таким образом, Болгария станет газовым хабом, по которому голубое топливо будет перекачиваться дальше на Европейский континент.

Напомним, что еще в августе прошлого, 2022 года, министр энергетики Болгарии Росен Христов заявлял, что правительство этой страны начнет переговоры о возобновлении поставок газа по контракту с "Газпромом". Мол, обсуждение этого вопроса неизбежно.

Фото: Facebook Румена Радева

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:20 ​​​Азербайджан вручил Ирану ноту из-за нарушения воздушного пространства иранским самолетом

20:17 Нардеп Бакунец заявил, что митинги в Грузии помогут сменить прокремлевскую власть в стране

20:00 Полицейские Одесчины предостерегают: привлекательное предложение может быть ловушкой мошенников

Новина з відео

19:58Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, которые связаны с рф

19:44 Кто не может быть мобилизован в Украине: перечень

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:43 Украина внесла в базу военных преступников уже 218 тысяч человек, — МВД

Новина з відео

19:25 Мудрик провел лучший матч за "Челси": чем отличился украинец

Новина з відео

19:23 В Канаде умерла последняя в истории косатка, которую держали в неволе

Эксклюзив

19:20Непреклонные одесситы глазами фотографа Новини.LIVE

19:20 Университет Хопкинса прекратил сбор данных и отчетность о COVID-19

Новина з відео

19:58Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, которые связаны с рф

Новина з відео

19:25 Мудрик провел лучший матч за "Челси": чем отличился украинец

Новина з відео

19:23 В Канаде умерла последняя в истории косатка, которую держали в неволе

Новина з відео

19:17 Украинские военные показали, как уничтожили башни наблюдения на территории россии

Новина з відео

18:58 Как оккупанты скрывают проблемы с алкоголем среди военных: перехват ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:04 Шакира исполнила хит о расставании с Пике на шоу Джимми Феллона: что рассказала

Новина з відео

18:01 Пограничники показали, как ведут ожесточенные бои с оккупантами в промзоне Бахмута

Новина з відео

18:00 Одесский гуманитарный центр вошел в Национальный реестр рекордов Украины

Новина з відео

16:17 Монатик показал, как перезаписывает русскоязычные хиты на украинском: поклонники отреагировали

Новина з відео

16:09 В москве загорелся офис пропагандистского телеканала "Спас"

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 20:22

​​​Азербайджан вручил Ирану ноту из-за нарушения воздушного пространства иранским самолетом

None 11 Март 20:17

Нардеп Бакунец заявил, что митинги в Грузии помогут сменить прокремлевскую власть в стране

None 11 Март 16:01

Полицейские Одесчины предостерегают: привлекательное предложение может быть ловушкой мошенников

None 11 Март 20:30

Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, которые связаны с рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB