Болгария просит Азербайджан увеличить поставки газа

Болгарские власти, заявил Румен Радев, готовятся стать газовым хабом для центральной Европы

Президент Болгарии Румен Радев попросил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева увеличить поставки природного газа. Болгария также намерена объединить свою газовую систему с соседями.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Болгария просит больше газа

Президент Болгарии Румен Радев обратился к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву увеличить объемы поставок природного газа в эту балканскую страну.

"Теперь решение за вами", — заявил Радев.

Газовый хаб на западе Черного моря

Болгарский президент объяснил, зачем Болгарии больше газа.

По его словам, София планирует объединить свою газовую систему с другими странами Центральной Европы — Румынией, Словакией и Венгрией.

Таким образом, Болгария станет газовым хабом, по которому голубое топливо будет перекачиваться дальше на Европейский континент.

Напомним, что еще в августе прошлого, 2022 года, министр энергетики Болгарии Росен Христов заявлял, что правительство этой страны начнет переговоры о возобновлении поставок газа по контракту с "Газпромом". Мол, обсуждение этого вопроса неизбежно.

Фото: Facebook Румена Радева