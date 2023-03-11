Болгария просит Азербайджан увеличить поставки газа
Президент Болгарии Румен Радев попросил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева увеличить поставки природного газа. Болгария также намерена объединить свою газовую систему с соседями.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
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Болгария просит больше газа
Президент Болгарии Румен Радев обратился к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву увеличить объемы поставок природного газа в эту балканскую страну.
"Теперь решение за вами", — заявил Радев.
Газовый хаб на западе Черного моря
Болгарский президент объяснил, зачем Болгарии больше газа.
По его словам, София планирует объединить свою газовую систему с другими странами Центральной Европы — Румынией, Словакией и Венгрией.
Таким образом, Болгария станет газовым хабом, по которому голубое топливо будет перекачиваться дальше на Европейский континент.
Напомним, что еще в августе прошлого, 2022 года, министр энергетики Болгарии Росен Христов заявлял, что правительство этой страны начнет переговоры о возобновлении поставок газа по контракту с "Газпромом". Мол, обсуждение этого вопроса неизбежно.
Фото: Facebook Румена Радева