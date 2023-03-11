Болгарія просить Азербайджан збільшити постачання газу
Президент Болгарії Румен Радев попросив азербайджанського колегу Ільхама Алієва збільшити постачання природного газу. Болгарія також планує об’єднати свою газову систему із сусідами.
Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.
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Болгарія просить більше газу
Президент Болгарії Румен Радев звернувся до лідера Азербайджану Ільхама Алієва збільшити обсяги постачання природного газу до цієї балканської країни.
"Тепер рішення за вами", — заявив Радев.
Газовий хаб на заході Чорного моря
Болгарський президент пояснив, навіщо Болгарії більше газу.
За його словами, Софія планує об’єднати свою газову систему з іншими країнами Центральної Європи — Румунії, Словаччини та Угорщини.
Таким чином, Болгарія стане газовим хабом, через який блакитне паливо буде перекачуватися далі на Європейський континент.
Нагадаємо, що ще у серпні минулого, 2022 року міністр енергетики Болгарії Росен Христов заявляв, що уряд цієї країни розпочне переговори про відновлення постачання газу за контрактом із "Газпромом". Мовляв, обговорення цього питання є неминучим процесом.
Фото: Facebook Румена Радева