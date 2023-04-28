Болгария будет помогать Украине привлекать военных преступников РФ к ответственности

Генпрокуроры Украины Андрей Костин и Болгарии Иван Гешев подписывают Меморандум о сотрудничестве. Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур. Это сотрудничество будет касаться и привлечения российских военных преступников к ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Соглашение о сотрудничестве

Руководители двух Генеральных прокуратур, Украины и Болгарии подписали Меморандум о сотрудничестве.

Это сотрудничество будет касаться, в частности, расследования военных преступлений России против Украины.

"Прокуратуры Украины и Болгарии активизируют совместную работу по привлечению к ответственности России и ее приспешников за международные преступления", — подчеркнули в Генпрокуратуре Украины.

О чем договорились Украина и Болгария

Андрей Костин и Иван Гешев договорились, прежде всего, обмениваться всеми доказательствами и материалами, необходимыми для судебных процессов.

Украина и Болгария обещают как можно быстрее выполнять запросы о взаимной правовой помощи.

Болгарская сторона поможет и обеспечит привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с российской агрессией.

Также болгарская прокуратура по запросу Украины будет собирать показания украинцев, находящихся на территории этой страны.

Напомним, что в апреле Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы.