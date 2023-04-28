Болгария будет помогать Украине привлекать военных преступников РФ к ответственности
Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур. Это сотрудничество будет касаться и привлечения российских военных преступников к ответственности.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Соглашение о сотрудничестве
Руководители двух Генеральных прокуратур, Украины и Болгарии подписали Меморандум о сотрудничестве.
Это сотрудничество будет касаться, в частности, расследования военных преступлений России против Украины.
"Прокуратуры Украины и Болгарии активизируют совместную работу по привлечению к ответственности России и ее приспешников за международные преступления", — подчеркнули в Генпрокуратуре Украины.
О чем договорились Украина и Болгария
Андрей Костин и Иван Гешев договорились, прежде всего, обмениваться всеми доказательствами и материалами, необходимыми для судебных процессов.
Украина и Болгария обещают как можно быстрее выполнять запросы о взаимной правовой помощи.
Болгарская сторона поможет и обеспечит привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с российской агрессией.
Также болгарская прокуратура по запросу Украины будет собирать показания украинцев, находящихся на территории этой страны.
Напомним, что в апреле Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы.