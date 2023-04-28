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Болгарія допомагатиме Україні притягати військових злочинців РФ до відповідальності

28 квітня 2023 13:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Болгарія допомагатиме Україні притягати військових злочинців РФ до відповідальності
Генпрокурори України Андрій Костін та Болгарії Іван Гешев підписують Меморандум про співробітництво. Фото: пресслужба Офісу генпрокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна і Болгарія підписали угоду про співробітництво генеральних прокуратур. Ця співпраця стосуватиметься і притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Угода про співробітництво

Очільники двох Генеральних прокуратур, України і Болгарії, підписали Меморандум про співробітництво.

Це співробітництво стосуватиметься, зокрема, і розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

"Прокуратури України та Болгарії активізують спільну роботу для притягнення до відповідальності рф та її поплічників за міжнародні злочини", — наголосили у Генпрокуратурі України.

Про що домовилися Україна і Болгарія

Андрій Костін та Іван Гешев домовилися, перш за все, обмінюватися всіма наявними доказами та матеріалами, необхідними для судових процесів. 

Україна і Болгарія обіцяють якнайшвидше виконувати запити про взаємну правову допомогу. 

Болгарська сторона допоможе і забезпечить притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, пов'язаних з російською агресією. 

Також болгарська прокуратура на запит України збиратиме свідчення українців, які перебувають на території цієї країни.

Нагадаємо, що у квітні Болгарія перестала видавати росіянам багаторазові візи.

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