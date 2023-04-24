Астрологи и экстрасенсы на службе Кремля – расследование Новини.LIVE

Для части россиян колдуны и провидцы оказываются более убедительными, чем Симоньян и Соловьев. Коллаж Новини.LIVE

Согласно опросам ВЦИОМ, каждый третий житель Российской Федерации уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Приблизительно такая же доля россиян верит в способность некоторых людей предсказывать будущее или читать мысли.

Сложив эти два фактора, несложно догадаться, что экстрасенсы и различного рода предсказатели пользуются в российском обществе немалым доверием. Новини.LIVE разбирались в том, как кремлевская пропаганда использует интерес россиян к эзотерике и к чему это может привести.

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Экстрасенс ошибается дважды

Как известно любому россиянину, так называемая "СВО" в Украине идет по плану, вот только никто не знает, в чем этот план состоит. Также никому неизвестно, когда "СВО" закончится: официальные лица, в свое время обжегшись с "Киевом за три дня", хранят молчание. Однако природа не терпит информационной пустоты, поэтому деликатную миссию озвучивать обществу хоть какие-то даты кремлевская пропаганда поручила эзотерикам.

В июне 2022 года на канале НТВ появился 86-летний житель Воронежской области Иван Фомин. Публике его представили как "боевого экстрасенса из КГБ", предсказавшего землетрясение в Армении в 1988 году и гибель генерала Александра Лебедя в 2002-м. Оказавшись перед камерами, престарелый экстрасенс немедленно напророчил скорую капитуляцию Украины, а также бегство Зеленского в Польшу либо страны Балтии.

"Он (Зеленский. — Ред.) сам откажется от президентства. Как ситуация, время покажет. Там установится, по моему видению, новый режим. На его место выдвинут президента нового. Но, может, даже нам хорошо известного", — заявил Фомин, добавив, что это должно произойти 17 сентября.

Впрочем, ближе к назначенной дате экстрасенс передумал и внес корректировки в свое пророчество. В сюжете НТВ от 11 сентября он продолжал настаивать, что 17 сентября случится некое важное событие, но "киевский режим" падет несколько позже.

"Ну, продлится еще, конечно, около года может. По моим прогнозам, все уладится в марте 2023 года. Выходят даже цифры — 17 марта, там несколько дней плюс-минус", — пообещал Фомин.

Надо сказать, что определенные значимые события в указанные даты все-таки произошли. Например, 17 сентября 2022 года партизаны подорвали железную дорогу в Мелитополе, а 17 марта 2023-го Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина — но экстрасенс из КГБ явно не это имел в виду. Кстати, после последнего неудачного пророчества больше на экранах НТВ Иван Фомин не появлялся.

Достояние ЮНЕСКО

Цифру "17" также любит "афганский пророк-математик" Сидик Афган, который не вылезает с экранов российских телевизоров. Российские СМИ называют его гениальным ученым, внесенным ООН и ЮНЕСКО в список достояний человечества.

Сидик Афган, уроженец Афганистана, переехавший в СССР в 1982 году. Фото: скриншот НТВ

Впрочем, ни ООН, ни ЮНЕСКО о существовании такого достояния не в курсе, зато на телеэкранах Сидик Афган чувствует себя как дома, предсказывая будущее якобы с помощью неких математических формул. В его репертуаре — распад США, крах доллара, восстановление СССР и, естественно, печальная судьба Владимира Зеленского.

Последний, по мнению Афгана, в 2023 году займется "ядерным шантажом человечества" (!).

"Это уран. Опять ядерный шантаж. Что будет дальше? В этом году будут шантажировать болезнями. Есть плохие и хорошие даты. Каждая цифра — код. Вот 17.07.2023. В Афганистане 17.07.1973 был переворот. Цикл 50 лет", — заявил "пророк-математик" в эфире НТВ в феврале этого года.

Пророчество, как видим, вышло несколько невнятным, зато по другим пунктам Сидик Афган высказался более определенно. Америка, по его мнению, распадется в 2027 году, Евросоюз продержится до 2032 года, зато в 2025 году восстановится СССР, и главную роль в этом восстановлении внезапно сыграет украинский город Чернигов.

"И всех победю!"

Неизбежный распад США обещает и "слепой отшельник из Донбасса" Николай Тарасенко — пожилой ополченец алкоголического вида, вывезенный все тем же вездесущим НТВ из глубинки так называемой "ЛНР". Правда, точной даты развала Америки Тарасенко не называет, зато уверяет что Россия победит Украину на Пасху в 2024 году и "будет править миром сто лет".

Бывший ополченец "ЛНР", "провидец" Николай Тарасенко. Фото: росСМИ

Вообще же пророчества о правящей миром России являются главным критерием профпригодности экстрасенсов на российском ТВ. Еще один модный провидец, "чеченский мессия" Айзен (по паспорту — Мавсар Адуев) в декабре 2022 года заявил в эфире у Малахова, что России суждено спасти весь мир и именно на ее территории будет построена "мировая столица" (что бы это ни значило).

Для достижения этой цели Айзен призвал зрителей Малахова сплотиться вокруг Путина и вместе бороться против сатанинского зла.

Аналогичные идеи продвигает и Дмитрий Киселев — тезка известного пропагандиста, работающий дворником в одном из моргов Подмосковья. Киселев считает себя внебрачным сыном Вольфа Мессинга и уверяет, что в пророческих снах к нему является не только покойный папа, но и сама баба Ванга.

По словам Киселева, Ванга приснилась ему в годовщину смерти его матери, но вместо того, чтобы выразить экстрасенсу свои соболезнования, почему-то принялась прорицать будущее Российской Федерации.

"Она говорила: "Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия. И Россия будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира", — рассказывает дворник-экстрасенс.

Россиянин, будь готов!

Известный астролог Тамара Глоба также утешает россиян перспективой грядущей победы, однако как женщина опытная (как-никак, супруги Глоба блистали в телевизоре уже в те времена, когда Путин еще носил чемодан за Собчаком) предупреждает, что придется потерпеть.

"Как бы сейчас другие страны ни пытались задавить Россию, это нам идет на пользу. Потому что благодаря этому мы просыпаемся. Характер человека, живущего в России, — это форма протеста: действовать не благодаря, а вопреки", — уговаривает Глоба свою аудиторию.

Тамара Глоба дает прогноз на 2023 год. Фото: скриншот YouTube

Впрочем, в отличие от дворников и чеченских мессий Тамара Глоба явно очень внимательно следит за новостями. Так, выступая с прогнозом на 2023 год, она намекнула, что уже в начале года россиянам может понадобиться "тревожный чемоданчик".

"Действительно, может гаснуть свет, могут быть ситуации, когда не только в других странах, но и у нас это может произойти. Главное — это договариваться друг с другом и понимать, где вы друг друга найдете", — посоветовала она.

Не мытьем, так катаньем

Как отмечает отечественный политолог Алексей Буряченко, нашествие на российские телеэкраны "патриотически" настроенных эзотериков — явление далеко не случайное. Для значительной части аудитории нарративы о "великой России" могут прозвучать гораздо убедительнее из уст очередного экстрасенса, чем от приевшихся Симоньян или Соловьева.

"Многие люди не смотрят политические ток-шоу, не читают "серьезные" СМИ. Кто-то им не верит, кто-то сознательно пытается отгородиться — в том числе, от темы войны. А кому-то это просто неинтересно. Представьте себе человека, который живет себе где-то в глубинке, на Дальнем Востоке, ходит круглый год по сугробам и зарабатывает двести долларов в месяц. Ему вообще не до всех этих сложных вещей. Зато про внебрачного сына Мессинга или экстрасенса из КГБ он посмотрит или почитает", — объяснил Буряченко.

Он напоминает, что раньше российская пропаганда продвигала нужные нарративы, в том числе, через деятелей культуры.

"Но сейчас российские деятели культуры уже четко определились: кто-то был вынужден бежать из России из-за своей позиции, кто-то, напротив, поддерживает войну против Украины. В любом случае это все уже носит откровенно политический характер. А вот информповоды, которые создаются с помощью ручных псевдопредсказателей, идут абсолютно по другому каналу коммуникации. Это не прямой канал пропаганды, это не политические новости", — подчеркивает эксперт.

Также, по мнению политолога, российские политтехнологи "прощупывают" альтернативные каналы влияния на электорат в преддверии так называемых президентских выборов в России, которые должны состояться в 2024 году.

"Условно говоря, раскрутили какого-нибудь внебрачного сына Вольфа Мессинга или еще какого-нибудь фрика, и посмотрели, как это повлияло на то поле, на которое они не могут воздействовать стандартными каналами коммуникации. Пришли к выводу, что людей зацепило — значит, будут использовать", — заключил Буряченко.