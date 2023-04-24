Астрологи та екстрасенси на службі Кремля – розслідування Новини.LIVE

Для частини росіян чаклуни та провидці виявляються переконливішими, ніж Симоньян і Соловйов. Колаж Новини.LIVE

Згідно з опитуваннями ВЦВГД, кожен третій мешканець Російської Федерації впевнений, що Сонце обертається навколо Землі. Приблизно така сама частка росіян вірить у здатність деяких людей передбачати майбутнє чи читати думки.

Склавши ці два чинники, нескладно здогадатися, що екстрасенси та різноманітні віщуни користуються в російському суспільстві чималою довірою. Новини.LIVE розбиралися в тому, як кремлівська пропаганда використовує інтерес росіян до езотерики і до чого це може призвести.

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Екстрасенс помиляється двічі

Як відомо будь-якому росіянину, так звана "СВО" в Україні йде за планом, ось тільки ніхто не знає, в чому цей план полягає. Також нікому невідомо, коли "СВО" закінчиться: офіційні особи, які свого часу погоріли на "Києві за три дні", зберігають мовчання. Проте природа не терпить інформаційної порожнечі, тому делікатну місію озвучувати суспільству хоч якісь дати кремлівська пропаганда доручила езотерикам.

У червні 2022 року на каналі НТВ з'явився 86-річний житель Воронезької області Іван Фомін. Публіці його представили як "бойового екстрасенса з КДБ", який передбачив землетрус у Вірменії 1988 року та загибель генерала Олександра Лебедя у 2002-му. Опинившись перед камерами, старий екстрасенс негайно напророчив швидку капітуляцію України, а також втечу Зеленського до Польщі або країн Балтії.

"Він (Зеленський. — Ред.) сам відмовиться від президентства. Як ситуація, час покаже. Там встановиться, як я бачу, новий режим. На його місце висунуть президента нового. Але, може, навіть нам добре відомого", — заявив Фомін, додавши, що це має відбутися 17 вересня.

Втім, ближче до призначеної дати екстрасенс передумав та підкорегував своє пророцтво. У сюжеті НТВ від 11 вересня він продовжував наполягати, що 17 вересня станеться якась важлива подія, але "київський режим" впаде дещо пізніше.

"Ну, триватиме ще, звичайно, близько року може. За моїми прогнозами, все владнається у березні 2023 року. Виходять навіть цифри — 17 березня, там кілька днів плюс-мінус", — пообіцяв Фомін.

Треба сказати, що певні значущі події у зазначені дати таки відбулися. Наприклад, 17 вересня 2022 року партизани підірвали залізницю в Мелітополі, а 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна — але екстрасенс із КДБ явно не це мав на увазі. До речі, після останнього невдалого пророцтва на екранах НТВ більше Іван Фомін не з'являвся.

Надбання ЮНЕСКО

Цифру "17" також любить "афганський пророк-математик" Сідік Афган, який не вилазить із екранів російських телевізорів. Російські ЗМІ називають його геніальним ученим, внесеним ООН та ЮНЕСКО до списку надбань людства.

Сідік Афган, уродженець Афганістану, який переїхав до СРСР у 1982 році. Фото: скріншот НТВ

Втім, ні ООН, ні ЮНЕСКО про існування такого надбання не в курсі, натомість на телеекранах Сідік Афган почувається як удома, передбачаючи майбутнє нібито за допомогою математичних формул. У його репертуарі — розпад США, крах долара, відновлення СРСР і, звісно, сумна доля Володимира Зеленського.

Останній, на думку Афгана, 2023 року займеться "ядерним шантажем людства" (!).

"Це уран. Знову ядерний шантаж. Що буде далі? Цього року шантажуватимуть хворобами. Є погані та хороші дати. Кожна цифра — код. Ось 17.07.2023. В Афганістані 17.07.1973 був переворот. Цикл 50 років", — заявив "пророк-математик" в ефірі НТВ у лютому цього року.

Пророцтво, як бачимо, вийшло не дуже зрозумілим, однак за іншими пунктами Сідік Афган висловився більш конкретно. Америка, на його думку, розпадеться у 2027 році, Євросоюз протримається до 2032 року, натомість у 2025 році відновиться СРСР, і головну роль у цьому відновленні раптово зіграє українське місто Чернігів.

"І всєх побєдю!"

Неминучий розпад США обіцяє і "сліпий самітник із Донбасу" Микола Тарасенко — літній ополченець алкоголічної зовнішності, вивезений всюдисущим НТВ з глибинки так званої "ЛНР". Щоправда, точної дати розвалу Америки Тарасенко не називає, натомість запевняє, що Росія переможе Україну на Великдень у 2024 році і "пануватиме світом сто років".

Колишній ополченець "ЛНР", "провидець" Микола Тарасенко. Фото: росЗМІ

Загалом пророцтва про Росію, яка правитиме світом, є головним критерієм профпридатності екстрасенсів на російському ТБ. Ще один модний провидець, "чеченський месія" Айзен (за паспортом — Мавсар Адуєв) у грудні 2022 року заявив в ефірі у Малахова, що Росії судилося врятувати весь світ і саме на її території буде побудована "світова столиця" (хоч би що це означало).

Для досягнення цієї мети Айзен закликав глядачів Малахова згуртуватися навколо Путіна та разом боротися проти сатанинського зла.

Аналогічні ідеї просуває і Дмитро Кисельов — тезка відомого пропагандиста, який працює двірником в одному з моргів Підмосков'я. Кисельов вважає себе позашлюбним сином Вольфа Мессінга і каже, що в пророчих снах до нього являються не лише покійний тато, а й сама баба Ванга.

За словами Кисельова, Ванга наснилася йому на річницю смерті його матері, але замість того, щоб висловити екстрасенсу свої співчуття, чомусь почала пророкувати майбутнє Російської Федерації.

"Вона казала: "Дімо, будуть війни, буде кров, будуть сльози. Але переможе Росія. І Росія буде на першому місці, і з нею рахуватимуться всі країни світу", — розповідає двірник-екстрасенс.

Росіянине, будь готовий!

Відома астрологиня Тамара Глоба також втішає росіян перспективою майбутньої перемоги, проте як жінка досвідчена (все ж таки подружжя Глоба сяяло в телевізорі вже в ті часи, коли Путін ще носив валізу за Собчаком) попереджає, що доведеться потерпіти.

"Як би зараз інші країни не намагалися задавити Росію, це нам йде на користь. Тому що завдяки цьому ми прокидаємося. Характер людини, яка живе в Росії, — це форма протесту: діяти не завдяки, а всупереч", — умовляє Глоба свою аудиторію.

Тамара Глоба прогнозує на 2023 рік. Фото: скріншот YouTube

Втім, на відміну від двірників та чеченських месій, Тамара Глоба явно дуже уважно стежить за новинами. Наприклад, виступаючи з прогнозом на 2023 рік, вона натякнула, що вже на початку року росіянам може знадобитися "тривожна валізка".

"Справді, може гаснути світло, можуть бути ситуації, коли не тільки в інших країнах, а й у нас це може статися. Головне — це домовлятися одне з одним і розуміти, де ви знайдете один одного", — порадила вона.

Як не в двері, то у вікно

Як зазначає вітчизняний політолог Олексій Буряченко, масова поява на російських телеекранах "патріотично" налаштованих езотериків — явище далеко не випадкове. Для значної частини аудиторії наративи про "велику Росію" можуть прозвучати набагато переконливіше з вуст чергового екстрасенса, ніж від Симоньян або Соловйова.

"Багато людей не дивляться політичні ток-шоу, не читають "серйозні" ЗМІ. Хтось їм не вірить, хтось свідомо намагається відмежуватися — зокрема, від теми війни. А комусь це просто нецікаво. Уявіть собі людину, яка живе собі десь у глибинці, на Далекому Сході, ходить цілий рік по кучугурах і заробляє двісті доларів на місяць. Їй взагалі не до всіх цих складних речей", — пояснив Буряченко.

Він нагадує, що раніше російська пропаганда просувала потрібні наративи, зокрема, через діячів культури.

"Але зараз російські діячі культури вже чітко визначилися: хтось був змушений тікати з Росії через свою позицію, хтось, навпаки, підтримує війну проти України. У будь-якому випадку це все вже носить відверто політичний характер. А ось інформприводи, які створюються за допомогою ручних псевдопровісників, йдуть абсолютно іншими каналами комунікації. Це не прямий канал пропаганди, це не політичні новини", — наголошує експерт.

Також, на думку політолога, російські політтехнологи "промацують" альтернативні канали впливу на електорат напередодні так званих президентських виборів у Росії, які мають відбутися у 2024 році.

"Умовно кажучи, розкрутили якогось позашлюбного сина Вольфа Мессінга або ще якогось фрика, і подивилися, як це вплинуло на те поле, на яке вони не можуть впливати через стандартні канали комунікації. Дійшли висновку, що людей зачепило — значить, будуть використовувати", — сказав Буряченко.