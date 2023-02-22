Блокировка ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС: комментарий МИД РФ

Мария Захарова

Россия, фактически заблокировавшая ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выразила "глубокую обеспокоенность" по поводу этой ситуации. Представители Агентства находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года.

С соответствующим комментарием выступила официальная представительница МИД россии Мария Захарова.

Заявление МИД рф

"Глубокую обеспокоенность вызывает ситуация с ротацией представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на постоянной основе на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", — отмечается в сообщении.

При этом Захарова обвинила ООН в срыве ротации.

"В период с 7 по 18 февраля Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Новые даты назначались за два-три дня, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда международных экспертов потребовало значительного времени для комплексной подготовки с нашей стороны. Никакой уточняющей информации о причинах изменения маршрута миссии не предоставлялось", — заявила она.

Захарова настаивает, что предложенный представителями ООН альтернативный маршрут опасен, и передвижение по нему было связано с серьезными рисками для жизни и здоровья сотрудников международной организации.

По ее словам, минобороны россии отправило по этому поводу ноту Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности и выразило "свое непонимание и крайнюю тревогу занятой этим Департаментом позицией, препятствующей пребыванию специалистов МАГАТЭ на станции".

"Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии Агентства на ЗАЭС", — заявила представитель МИД рф.

При этом она назвала "провокационным" заявление МИД Украины от 19 февраля о том, что именно россия блокирует проведение ротации.

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что военные россии блокируют ротации сотрудников МАГАТЭ из Запорожской атомной электростанции. В Украине отмечают, что такие действия являются грубым нарушением международных норм права и призывают мировое сообщество отреагировать.