Блокада перевозчиками границы со Словакией — что пообещали власти Украине

Очереди грузовиков на границе Украины. Фото: Суспільне Львів

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач пообщался по телефону с госсекретарем Министерства транспорта Словакии Денисой Жилаковой. Она уверила, что ее страна не допустит блокады границы с Украиной.

Об этом сообщил Сергей Деркач в Facebook.

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Деркач отметил, что разговор с новой командой Министерства состоялся впервые. Среди обсуждаемых тем – угроза блокады границы.

"Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокировку границы. Особенно когда речь идет о едином грузовом пункте со Словакией — "Ужгород-Вишне-Немецкое". То есть это прямой риск потерять грузовое автомобильное сообщение между нашими странами", — отметил замминистра.

Он добавил, что Словакия пообещала обсудить этот вопрос со своим Министерством внутренних дел, чтобы предотвратить протесты.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы заместителя министра инфраструктуры Сергея Деркача

Напомним, что словацкие перевозчики заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое-Ужгород" на границе Украины со Словакией. Известно, как будут пропускать грузовики из Украины.