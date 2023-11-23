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Блокада перевізниками кордону зі Словаччиною — що пообіцяла влада Україні

23 листопада 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Блокада перевізниками кордону зі Словаччиною — що пообіцяла влада Україні
Черги вантажівок на кордоні України. Фото: Суспільне Львів
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач поспілкувався телефоном із держсекретаркою Міністерства транспорту Словаччини Денісою Жилаковою. Вона запевнила, що її країна не допустить блокади кордону з Україною.

Про це повідомив Сергій Деркач у Facebook. 

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Деркач зазначив, що розмова з новою командою Міністерства відбулась вперше. Серед обговорюваних тем — загроза блокади кордону.

"Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо, коли йдеться про єдиний вантажний пункт зі Словаччиною — "Ужгород-Вишнє-Нємецьке". Тобто це прямий ризик втратити вантажне автомобільне сполучення між нашими країнами", — наголосив заступник міністра.

Він додав, що Словаччина пообіцяла обговорити це питання зі своїм Міністерством внутрішніх справ, щоб запобігти протестам.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача

Нагадаємо, що словацькі перевізники заблокували пропускний пункт "Вишнє-Нємецке — Ужгород" на кордоні України зі Словаччиною. Відомо, як пропускатимуть вантажівки з та до України.

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