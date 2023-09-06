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Блинкен посетил саммит Зеленской первых Леди и Джентльменов

6 сентября 2023 19:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Зеленская провела саммит первой леди: кто приехал
Саммит первых Леди и Джентльменов. Фото: ТГ/Елена Зеленская
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В среду, 6 сентября, в Киеве прошел третий саммит первых Леди и Джентльменов.

Несмотря на войну и постоянные угрозы ракетных атак, что и произошло за четыре часа до мероприятия, саммит таки состоялся в столице, передают Новини.LIVE.

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О чем говорили на Саммите

Приехали первые леди и джентльмены из Чехии, Литвы, Эстонии и впервые Киев посетили первые леди Армении и Сербии.

Не обошел событие также госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Украине с двухдневным визитом, и, конечно,  глава государства Владимир Зеленский.

Елена Зеленская
Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Главной темой мероприятия стало ментальное здоровье украинцев.

Неуверенность в будущем, угрозы глобальных катастроф — в целом постоянные спутники людей во всем мире.

Первая леди Армении
Анна Акопян — супруга премьер-министра Армении. Фото: Новини.LIVE

А в Украине к этому списку добавляется еще и война, говорит первая леди Елена Зеленская на открытии Саммита. А это постоянная боль утрат, страх за свою жизнь, а также постоянное столкновение с шокирующими событиями.

Так, невозможно назвать качественной жизнь, которая полна постоянного страха и тревог.

Саммит Леди и Джентельменов
Саммит Леди и Джентльменов. Фото: Новини.LIVE

"Влияние войны в Украине на себе ощущает каждый второй человек в мире. Поляки, японцы, бразилийцы испытывают грусть, когда видят новости из Украины. А также беспокоятся и за свое будущее", — говорит Елена Зеленская, первая леди Украины.

Кто еще был на Саммите первой леди Украины

Кроме первых леди и джентльменов, гостями саммита стали известные украинские звезды, телеведущие и блогеры: Тина Кароль, Даша Квиткова, Дмитрий Монатик, Маша Ефросинина.

Шон Пенн
Шон Пенн. Фото: Новини.LIVE

Приехали также и мировые селибрити — американский актер и режиссер, преданный поклонник Украины Шон Пенн и его коллега из Великобритании Стив Фрай. Стив также является известным активистом в сфере ментального здоровья.

Стив Фрай
Стив Фрай. Фото: Новини.LIVE

Результатом саммита первых Леди и Джентльменов станет учреждение медицинского партнерства между 25 украинскими клиниками и клинками партнеров на Западе. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве подписали прямо в Софии Киевской.

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