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Блинкен едет в Швецию, Норвегию и Финляндию говорить об Украине

26 мая 2023 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блинкен едет в Швецию, Норвегию и Финляндию говорить об Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в период с 29 мая по 2 июня посетит Швецию, Норвегию и Финляндию. Он хочет обсудить помощь для Украины.

Об этом сообщил Государственный департамент США.

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Блинкен отправится в Лулео, Швеция, 29-31 мая, где будет сопредседательствовать вместе с министром торговли Джиной Раймондо и торговым представителем США Тай на четвертом заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС. Он будет говорить о привлечении России к ответственности и попросит страны поддержать Украину.

С 31 мая по 1 июня Блинкен будет находиться в Осло, Норвегия, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту в Вильнюсе, поддержку Украины и другие вопросы.

"1-2 июня министр Блинкен будет находиться в Хельсинки, Финляндия, где он подчеркнет прочные двусторонние отношения с новейшим членом НАТО. В пятницу госсекретарь встретится с премьер-министром Финляндии Санной Марин и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто", — говорится в сообщении.

К тому же Блинкен выступит с речью, в которой подчеркнет все аспекты стратегического поражения российской агрессии против Украины.

Напомним, госсекретарь США заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину и поможет закрыть нехватку оружия, если возникнет такая необходимость. Также Энтони Блинкен положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Также мы писали, что в США считают, что у Украины есть ресурсы, необходимые для возвращения территории в ожидаемом контрнаступлении. Речь идет не только об оружии, но и о подготовленных военных.

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