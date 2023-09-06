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Блинкен посетит Киев с рабочим визитом: эфир Новини.LIVE

6 сентября 2023 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блинкен посетит Киев с рабочим визитом: эфир Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Политолог Петр Олещук и кандидат философских наук, доктор политических наук и профессор Леонид Чуприй стали гостями эфира Новини.LIVE. Они обсудят визит государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев сегодня, 6 сентября.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Олещук и Чуприй также поговорят о решении ВРУ о возвращении электронного декларирования для депутатов и чиновников. Следует отметить, что нардепы не проголосовали за правку, которая предусматривала обнародование деклараций чиновников немедленно.

Гости эфира Новини.LIVE обсудят западных политиков, которые пытаются угодить Путину и помогают автократическим режимам захватывать власть в мире.

Напомним, 29 августа государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма — 250 млн долларов.

Также мы писали, что недавно глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, зачем и как возвращать декларирование доходов чиновников во время войны.

Добавим, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обещает обнародовать свою электронную декларацию. Сделать он это хочет несмотря на то, что в ВР не поддержала эту правку к законопроекту #9534 о возобновлении декларирования.

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