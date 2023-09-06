Блинкен в Киеве может объявить о новой помощи на миллиард долларов, — CNN

Госcекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

В среду, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев для встречи с высшим украинским руководством, включая главу государства Владимира Зеленского и Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. В рамках своего визита он может объявить о дополнительном финансировании для Украины на более чем миллиард долларов.

Об этом пишет CNN.

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Сообщается, что визит Блинкена связан с тем, что украинское контрнаступление не достигло ожидаемых результатов.

Также в сообщении указывается, что Блинкен подтвердит намерения США выделить Украине дополнительные средства в размере свыше 1 миллиарда долларов, как сообщил источник из Госдепартамента.

Энтони Блинкен прибыл в столицу Украины из Польши на поезде, что стало стандартом для многих высших должностных лиц, посещающих регион, в числе которых президент США Джо Байден, который был здесь в феврале. Это уже третий раз, когда Блинкен посещает Киев после начала крупномасштабных военных действий России.

Кроме того, госсекретарь в апреле 2022 года он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином посетил Украину вскоре после вывода российских войск из районов возле Киева. В сентябре того же года он вновь приезжал, на этот раз в связи с активными военными действиями в Харьковской области.

Напомним, что 6 сентября, в украинскую столицу с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы сообщали, что 29 августа Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма – 250 млн долларов.