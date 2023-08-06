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Блинкен обсудил с главой МИД Турции "зерновое соглашение"

6 августа 2023 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блинкен обсудил с главой МИД Турции "зерновое соглашение"
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили "зерновое соглашение".

Об этом сообщает Госдепартамент.

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Разговор Блинкена и Фидана

Спикер Госдепартамента Мэттью Миллер рассказал, что Блинкен поблагодарил Фидана за лидерство в Черноморской зерновой инициативе. Госсекретарь США отметил необходимость противодействовать негуманному использованию Кремлем продовольствия как оружия войны.

В ходе разговора Блинкен напомнил о важности мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"Госсекретарь также поблагодарил Турцию за обязательство передать протокол о вступлении Швеции в НАТО в турецкий парламент для ратификации", — добавил Миллер.

Напомним, страна-агрессор после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.

Также мы писали, что Соединенные Штаты готовы помочь России в выполнении требований "зернового соглашения". В Госдепе отметили, что Москве необходимо определиться со своими запросами.

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