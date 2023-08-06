Блінкен обговорив з главою МЗС Туреччини "зернову угоду"

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вони обговорили "зернову угоду".

Про це повідомляє Держдепартамент.

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Розмова Блінкена та Фідана

Речник Держдепартаменту Меттью Міллер розповів, що Блінкен подякував Фідану за лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі. Держсекретар США наголосив на потребі протидіяти негуманному використанню Кремлем продовольства як зброї війни.

Під час розмови Блінкен нагадав про важливість мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

"Держсекретар також подякував Туреччині за зобов'язання передати протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для ратифікації", — додав Міллер.

Нагадаємо, країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.

Також ми писали, що Сполучені Штати готові допомогти Росії у виконанні вимог "зернової угоди". В Держдепі наголосили, що Москві необхідно визначитися зі своїми запитами.