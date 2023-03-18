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Блащак анонсировал строительство польской военной базы на границе с россией

18 марта 2023 23:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Министр обороны Польши Мариуш Блащак
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Польша планирует построить военную базу на границе с российским полуанклавом, Калининградской областью. База будет готова к использованию уже в конце этого года.

Об этом сообщает Wprost.

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Военная база под российской границей

По словам главы минобороны Польши Мариуша Блащака, у границы с российской Калининградской областью Польша планирует построить военную базу.

"Военная часть в Олецко означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства. Военная часть — это всегда благо для местного сообщества", — подчеркнул Блащак.

База должна начать работу уже в конце текущего года.

Детали проекта

Базу планируют построить в городе Олецко, недалеко от границы с российским полуанклавом.

Строительство военного объекта начнется уже в апреле.

Личный состав новой воинской части вооруженных сил Польши войдет в Первую Варминскую артиллерийскую бригаду.

Напомним, в феврале этого года появилась информация, что уже в марте Польша планирует начать строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Подрядчик уже получает проект, который передается на утверждение в пограничную службу.

Фото: Facebook Блащака

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