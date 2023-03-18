Блащак анонсировал строительство польской военной базы на границе с россией
Польша планирует построить военную базу на границе с российским полуанклавом, Калининградской областью. База будет готова к использованию уже в конце этого года.
Об этом сообщает Wprost.
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Военная база под российской границей
По словам главы минобороны Польши Мариуша Блащака, у границы с российской Калининградской областью Польша планирует построить военную базу.
"Военная часть в Олецко означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства. Военная часть — это всегда благо для местного сообщества", — подчеркнул Блащак.
База должна начать работу уже в конце текущего года.
Детали проекта
Базу планируют построить в городе Олецко, недалеко от границы с российским полуанклавом.
Строительство военного объекта начнется уже в апреле.
Личный состав новой воинской части вооруженных сил Польши войдет в Первую Варминскую артиллерийскую бригаду.
Напомним, в феврале этого года появилась информация, что уже в марте Польша планирует начать строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Подрядчик уже получает проект, который передается на утверждение в пограничную службу.
Фото: Facebook Блащака