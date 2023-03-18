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Блащак анонсував будівництво польської воєнної бази на кордоні з росією

18 березня 2023 23:27
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
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Польща планує звести військову базу на кордоні із російським напіванклавом, Калінінградською областю. База буде готова до використання уже в кінці поточного року. 

Про це повідомляє Wprost.

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Військова база під російським кордоном

За словами очільника міноборони Польщі Маріуша Блащака, біля кордону із російською Калініградською областю Польща планує звести військову базу.

"Військова частина в Олецькому означає безпеку для мешканців самого міста, а також для всього воєводства. Військова частина — це завжди благо для місцевої спільноти", — наголосив Блащак.

База має розпочати функціонування уже в кінці поточного року.

Деталі проєкту

Базу планують побудувати у місті Олецько, неподалік від кордону з російським напіванклавом.

Будівництво військового об’єкту розпочнеться уже в квітні.

Особовий склад нової військової частини збройних сил Польщі увійде до Першої вармінської артилерійської бригади.

Нагадаємо, у лютому поточного року з’явилася інформація, що вже у березні Польща планує розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби.

Фото: Facebook Блащака

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