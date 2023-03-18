Блащак анонсував будівництво польської воєнної бази на кордоні з росією

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Польща планує звести військову базу на кордоні із російським напіванклавом, Калінінградською областю. База буде готова до використання уже в кінці поточного року.

Про це повідомляє Wprost.

Військова база під російським кордоном

За словами очільника міноборони Польщі Маріуша Блащака, біля кордону із російською Калініградською областю Польща планує звести військову базу.

"Військова частина в Олецькому означає безпеку для мешканців самого міста, а також для всього воєводства. Військова частина — це завжди благо для місцевої спільноти", — наголосив Блащак.

База має розпочати функціонування уже в кінці поточного року.

Деталі проєкту

Базу планують побудувати у місті Олецько, неподалік від кордону з російським напіванклавом.

Будівництво військового об’єкту розпочнеться уже в квітні.

Особовий склад нової військової частини збройних сил Польщі увійде до Першої вармінської артилерійської бригади.

Нагадаємо, у лютому поточного року з’явилася інформація, що вже у березні Польща планує розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби.

Фото: Facebook Блащака