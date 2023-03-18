Блащак анонсував будівництво польської воєнної бази на кордоні з росією
Польща планує звести військову базу на кордоні із російським напіванклавом, Калінінградською областю. База буде готова до використання уже в кінці поточного року.
Про це повідомляє Wprost.
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Військова база під російським кордоном
За словами очільника міноборони Польщі Маріуша Блащака, біля кордону із російською Калініградською областю Польща планує звести військову базу.
"Військова частина в Олецькому означає безпеку для мешканців самого міста, а також для всього воєводства. Військова частина — це завжди благо для місцевої спільноти", — наголосив Блащак.
База має розпочати функціонування уже в кінці поточного року.
Деталі проєкту
Базу планують побудувати у місті Олецько, неподалік від кордону з російським напіванклавом.
Будівництво військового об’єкту розпочнеться уже в квітні.
Особовий склад нової військової частини збройних сил Польщі увійде до Першої вармінської артилерійської бригади.
Нагадаємо, у лютому поточного року з’явилася інформація, що вже у березні Польща планує розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби.
Фото: Facebook Блащака