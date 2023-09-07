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Бизнесмена Бориса Кауфмана снова арестовали

7 сентября 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бизнесмена Бориса Кауфмана снова арестовали
Бизнесмен Борис Кауфман. Фото: slovoidilo.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 7 сентября суд избрал меру пресечения для предпринимателя Бориса Кауфмана. Он может быть причастен к неправомерному управлению Аэропортом Одесса и доходом в размере 2,5 млрд гривен.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

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Сообщается, что Кауфману предлагается либо находиться под арестом, либо внести залог в сумме 268,4 миллиона гривен для получения временной свободы. Эти ограничения будут действительны до 29 октября 2023 года. Если залог будет внесен, на бизнесмена будут наложены ряд условий и обязательств.

После судебного решения Кауфман был задержан прямо в зале суда.

Стоит отметить, что в декабре ВАКС принимал решение о помещении Кауфмана в изолятор временного содержания. Тогда за его освобождение был уплачен залог в размере 129 млн гривен.

Бизнесмена обвиняли в создании криминального объединения, которое предположительно доминировало в Одесском горсовете, управляло городским бюджетом, контролировало муниципальные предприятия и совершало другие действия коррупционного характера.

Напомним, что в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.

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