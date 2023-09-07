Бізнесмена Бориса Кауфмана знову заарештували

Бізнесмен Борис Кауфман. Фото: slovoidilo.ua

У четвер, 7 вересня суд обрав запобіжний захід для підприємця Бориса Кауфмана. Він може бути причетний до неправомірного управління Аеропортом Одеса та доходом у розмірі 2,5 млрд гривень.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

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Повідомляється, що Кауфману пропонується або перебувати під арештом, або зробити заставу в сумі 268,4 мільйона гривень для отримання тимчасової свободи. Ці обмеження будуть чинними до 29 жовтня 2023 року. Якщо заставу буде внесено, на бізнесмена буде накладено низку умов та зобов'язань.

Після судового рішення Кауфмана було затримано прямо в залі суду.

Варто зазначити, що у грудні ВАКС ухвалював рішення про поміщення Кауфмана в ізолятор тимчасового тримання. Тоді за його звільнення було сплачено заставу у розмірі 129 млн гривень.

Бізнесмена звинувачували у створенні кримінального об'єднання, яке, ймовірно, домінувало в Одеській міськраді, керувало міським бюджетом, контролювало муніципальні підприємства та здійснювало інші дії корупційного характеру.

Нагадаємо, що в антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Віктор Лунгул причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило збагачуватися майновими активами.