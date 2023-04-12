Украина против России в ООН: исключат ли Россию

Выступление Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Фото: UN Photo/Loey Felipe

В декабре 2022 года Украина инициировала исключение россии из состава ООН и Совета безопасности организации. Страна-агрессор не только незаконно заняла место СССР, ведет открытую войну против соседнего государства, чем нарушает устав организации, распространяет фейки, дезинформацию и продолжает прикрывать свою агрессию якобы защитой существующего миропорядка.

И неожиданно, но факт — заместителем генерального секретаря ООН до сих пор является россиянин Владимир Воронков. Он также является председателем Контртеррористического управления организации, что во время войны против Украины является буквально плевком в лицо всему миру.

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россия расставила своих людей по всей вертикали ООН

Международная организация ООН, которая была создана для поддержки, укрепления мира и безопасности, а также для развития сотрудничества между разными странами, является главной международной площадкой для государства-агрессора россии. И как это ни парадоксально, но особенно сейчас — во время открытой войны против Украины, которую она ведет еще с 2014 года.

И хотя принятые решения в ООН или Совбезе ООН не имеют обязывающей силы, для официальной москвы они из разряда "к исполнению".

Заседание Генассамблеи ООН 29 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Собственно, это единственные две международные площадки, в членство которых россия буквально вгрызлась зубами. Она является одним из пяти постоянных членов Совбеза и имеет право вето на блокирование любых резолюций. Особенно по Украине.

Москва десятилетиями выстраивала свое присутствие в ООН, тем самым усиливая влияние в организации. Оно было действительно велико даже после 2014 года, признаются украинские дипломаты, с которыми пообщались Новини.LIVE.

Например, заместителем генерального секретаря ООН является никто другой, как россиянин — Владимир Воронков. С 2017 года он также является главой Контртеррористического управления ООН. То есть занял данную должность через три года после аннексии россией Крыма и начала войны на Донбассе.

На этот факт еще в августе 2022 года обращал внимание советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. На своей странице в Twitter он написал следующее:

"Между прочим, главой Контртеррористического управления и заместителем Генсека ООН является (внимательно!) дипломат В. Воронков. Представитель крупнейшей террористической организации занимается… контртерроризмом. Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Так почему ООН — символ недееспособности?" — написал Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН

Данному факту также возмущался постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский. По его словам, у россии много инструментов для работы, в том числе и ООН, которые Кремль и использует в собственных интересах. По его словам, то, что Воронков до сих пор является главой антитеррористического ведомства и заместителем главы ООН, связано с тем, что у россии все еще есть полные права в организации.

С тех пор ситуация не изменилась, а вопрос с лишением должности Воронкова даже не поднимался. По крайней мере, публично. Также неизвестно, посылала ли Украина в лице Представительства при ООН или Министерства иностранных дел соответствующие запросы руководству.

Чтобы уточнить это, Новини.LIVE обратились с запросом в украинские ведомства, однако ответа пока не получили.

Кто такой Владимир Воронков?

Согласно официальной биографии, опубликованной на сайте ООН, Воронков стал заместителем генсека ООН и главой Контртеррористического управления 21 июня 2017 года.

Он пришел на эту должность, имея более 30-летний опыт работы на дипломатической службе рф. Занимался фактически делами ООН. В его обязанности входил широкий круг вопросов — от публичной дипломатии и социально-экономического развития до межправительственных связей.

Владимир Воронков. Фото: UN Photo

До этого назначения он был послом и постоянным представителем россии при международных организациях в Вене. Под его руководством ведомство выступило инициатором ряда знаковых проектов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и успешно развивало сотрудничество с Антитеррористическим сектором УНП ООН.

Кроме того, Воронков входил в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и в этот период возглавлял несколько делегаций рф в Комиссии по наркотическим средствам и Комиссии по предупреждению преступности и уголовного правосудия.

До службы в Вене Воронков был директором Департамента общеевропейского сотрудничества (2008-2011 годы), а также возглавлял делегацию на переговорах с ЕС по безвизовому режиму (2010-2011 годы).

Он начал свою карьеру в министерстве иностранных дел россии в 1989 году. Работал на разных должностях, в том числе был заместителем Постоянного представителя россии при ОБСЕ в Вене в 2005-2008 годах. До этого — был заместителем директора Департамента кадров МИД россии (2002-2005 годы) и советником-посланником посольства рф в Польше (2000-2002 годах).

Что же россиянин делает в руководстве ООН?

По словам председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, у россии квота на своих представителей в органах ООН.

Поэтому неудивительно, что Воронков оказался в руководстве организации. Хотя на самом деле это не соответствует Уставу ООН, поскольку у россии вообще нет права там быть. А то, что Воронков возглавляет Контртеррористическое управление в ОНН, по убеждению Мережко, является чистым абсурдом.

"россия является террористическим режимом, и это было признано рядом международных организаций и парламентов", — подчеркнул политик в комментарии Новини.LIVE.

Александр Мережко. Фото: Facebook

Похожее мнение выразил также политический аналитик Игорь Чаленко. По его словам, россия постоянно расставляла нужных ей людей по вертикали ООН. И это касается не только Воронкова или даже ООН.

россия в целом использует международные площадки для легализации собственной агрессии и разрушает смысл озвученной риторики. То есть создает некую параллельную реальность в рамках международных организаций. Как, например, сейчас в ООН, пользуясь при этом наличием огромного арсенала ядерного оружия.

"Ссылаясь на якобы нормы международного права, москва полностью отражает их и переворачивает вверх дном. Свою агрессивную политику объясняет "миротворчеством и попыткой стабилизировать ситуацию". Говорит, что противодействует терроризму, а на самом деле является тем же террористическим режимом", — подчеркнул Чаленко.

Представитель рф в ООН Василий Небензя. Фото: REUTERS

Можно ли исключить россию из ООН из-за войны против Украины?

По словам Чаленко, это возможно. Однако для такого шага должно быть положительное решение Генассамблеи ООН. Эксперт считает, что сейчас Украина избрала верную тактику относительно доведения до всех членов ООН не только незаконности занятия россией постоянного членства в Совбезе ООН, но и в целом ее членства там.

"Последние три принятые резолюции по Украине (в ее пользу. — Ред.), показывают, что значительное количество стран либо вообще не принимало участие в голосованиях, либо воздерживалось. Вот как раз с ними нам следует вести активную коммуникацию и готовить политическую основу для принятия в будущем решения об исключении россии из ООН. И это задача минимум. Мы уже видим активизацию контактов между Украиной и африканскими странами, странами Латинской Америки", — уточнил Чаленко.

Игорь Чаленко. Фото: 24tv.ua

А вот, по мнению Александра Мережко, исключить россию из состава ООН — сложная задача. Поскольку согласно Уставу ООН, есть соответствующая процедура, которая предусматривает сначала рекомендацию Совета Безопасности ООН, а затем решение Генассамблеи ООН.

"Понятно, что россия заблокирует такое решение в Совбезе, воспользовавшись своим правом вето. Но поскольку россия, вопреки Уставу ООН, захватила место СССР в Совете Безопасности ООН и вообще не имеет права быть членом ООН, нужно идти по пути непризнания ее членом данных организаций. С юридической точки зрения, поскольку россия вообще не имеет права находиться в ООН, то, соответственно, любые ее представители тоже не имеют права там быть", — подытожил Мережко.

Чем ООН так важна для россии и Украины?

По мнению Чаленко, сейчас ООН является единственной организацией в мире, где находятся все мировые страны. И, например, у Украины есть возможность непосредственного контакта с ними всеми. Этим также пользуются другие государства-члены ООН, включая россию.

Заседание Совбеза ООН. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Она пытается вести коммуникацию с африканскими странами, странами Латинской Америки и Южноазиатского региона. В ее интересах общаться и с теми, кто имеет натянутые отношения с США.

"Однако Украина вместе с союзниками хорошо использует площадку в ООН для продвижения собственной позиции. Это показывает ряд принятых резолюций в нашу пользу. Они станут дополнительными аргументами в предстоящем трибунале против рф", — подытожил Чаленко.

И пока борьба за исключение россии из ООН продолжается, в этом месяце она все еще председательствует в Совбезе ООН. Но несмотря на это, она не смогла получить места в трех органах в составе организации.

В целом на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину за реформу Совбеза ООН уже выступили США.

На прошлой неделе к такому шагу призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что комплексная реформа Совбеза ООН является "насущной потребностью".