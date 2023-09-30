Беларусь организует встречу иностранных дипломатов с похищенными украинскими детьми

Похищенные украинские дети. Фото: armyinform.com.ua

Беларусь намеревается устроить визит представителей иностранной дипломатии на так называемые территории проживания, образования и реабилитации детей, похищенных из Украины. При этом дипломаты предположительно посетят места проживания, обучения и оздоровления детей, похищенных из Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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В сообщении говорится, что этот шаг, как отмечено в ведомстве, направлен на легализацию незаконного перевоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Согласно международным законам, принудительная депортация детей может быть расценена как военное преступление.

Также в МИД уточнили, что белорусские чиновники, похоже, пытаются избежать ответственности, привлекая к этому вопросу международные дипломатические представительства.

Тем не менее украинское Министерство иностранных дел призывает дипломатические корпуса, которые были приглашены в Минск, воздержаться от участия.

В сообщении также говорится, что в рамках национального и международного уголовного расследования продолжат действия по привлечению к ответственности всех лиц, участвовавших в преступлениях против украинских детей.

Сообщение МИД. Фото: скриншот

Напомним, что в Канаде нижняя палата парламента единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию. По информации парламентариев, из Украины вывезено 19 тысяч детей.

