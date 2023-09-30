Білорусь організує зустріч іноземних дипломатів із викраденими українськими дітьми

Викрадені українські діти. Фото: armyinform.com.ua

Білорусь має намір влаштувати візит представників іноземної дипломатії на так звані території проживання, освіти та реабілітації дітей, викрадених з України. При цьому дипломати, ймовірно, відвідають місця проживання, навчання та оздоровлення дітей, викрадених з Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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У повідомленні йдеться, що цей крок, як зазначено у відомстві, спрямований на легалізацію незаконного перевезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Згідно з міжнародними законами, примусова депортація дітей може бути розцінена як воєнний злочин.

Також у МЗС уточнили, що білоруські чиновники, схоже, намагаються уникнути відповідальності, залучаючи до цього питання міжнародні дипломатичні представництва.

Проте українське Міністерство закордонних справ закликає дипломатичні корпуси, запрошені до Мінська, утриматися від участі.

У повідомленні також йдеться, що в рамках національного та міжнародного кримінального розслідування продовжать дії щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, які брали участь у злочинах проти українських дітей.

Повідомлення МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Канаді нижня палата парламенту одноголосно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії. За інформацією парламентаріїв, з України вивезено 19 тисяч дітей.