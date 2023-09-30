Білорусь організує зустріч іноземних дипломатів із викраденими українськими дітьми
Білорусь має намір влаштувати візит представників іноземної дипломатії на так звані території проживання, освіти та реабілітації дітей, викрадених з України. При цьому дипломати, ймовірно, відвідають місця проживання, навчання та оздоровлення дітей, викрадених з Лисичанська та Сєвєродонецька.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Зустріч іноземних дипломатів із викраденими українськими дітьми
У повідомленні йдеться, що цей крок, як зазначено у відомстві, спрямований на легалізацію незаконного перевезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Згідно з міжнародними законами, примусова депортація дітей може бути розцінена як воєнний злочин.
Також у МЗС уточнили, що білоруські чиновники, схоже, намагаються уникнути відповідальності, залучаючи до цього питання міжнародні дипломатичні представництва.
Проте українське Міністерство закордонних справ закликає дипломатичні корпуси, запрошені до Мінська, утриматися від участі.
У повідомленні також йдеться, що в рамках національного та міжнародного кримінального розслідування продовжать дії щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, які брали участь у злочинах проти українських дітей.
Нагадаємо, що в Канаді нижня палата парламенту одноголосно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії. За інформацією парламентаріїв, з України вивезено 19 тисяч дітей.