Белый дом назвал Россию виновной в уничтожении Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Россия ответственна за катастрофу с Каховской ГЭС. Если бы она не напала на Украину, Херсонская область не пережила бы такой удар стихии.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.

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Россия виновата

По словам Карин Жан-Пьер, Соединенные Штаты Америки продолжают следить за ситуацией с уничтожением Каховской ГЭС и оценивать причины произошедшего.

Но, отметила представитель Белого дома, виновной в этой ситуации в любом случае является Россия, которая напала на Украину.

Поэтому ответственность за катастрофу в Херсонской области лежит на российских оккупантах.

США помогут

Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать украинцев.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", — заверила пресс-секретарь администрации Джо Байдена.

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь в эвакуации.