Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Белый дом назвал Россию виновной в уничтожении Каховской ГЭС arrow

Белый дом назвал Россию виновной в уничтожении Каховской ГЭС

8 июня 2023 08:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Белый дом назвал Россию виновной в уничтожении Каховской ГЭС
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россия ответственна за катастрофу с Каховской ГЭС. Если бы она не напала на Украину, Херсонская область не пережила бы такой удар стихии.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Читайте также:

Россия виновата

По словам Карин Жан-Пьер, Соединенные Штаты Америки продолжают следить за ситуацией с уничтожением Каховской ГЭС и оценивать причины произошедшего.

Но, отметила представитель Белого дома, виновной в этой ситуации в любом случае является Россия, которая напала на Украину.

Поэтому ответственность за катастрофу в Херсонской области лежит на российских оккупантах.

США помогут

Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать украинцев.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", — заверила пресс-секретарь администрации Джо Байдена.

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь в эвакуации.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас